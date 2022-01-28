В историю с нападением собак на девочку в Хабаровском крае вмешались следователи. Фото: Инстаграм/hbk_novosti

Следком Хабаровского края вмешался в историю о нападении стаи бездомных собак на 10-летнюю девочку в Мирном. Представители ведомства не исключают, что ЧП произошло из-за халатности местных властей, и начали проверку.

- Проводятся следственные и процессуальные действия, принимаются меры к отлову специальными службами животных. В ходе проверки предстоит дать оценку действиям сотрудников администрации в части принятия мер, направленных на обеспечение безопасности людей от нападения бездомных животных, - рассказала представитель регионального СУСК Дарья Немцева.

Напомним, 17 января в Мирном бродячие собаки напали на школьницу, когда та пошла выносить мусор. Одна из дворняг начала трепать девочку за одежду. Мама ребенка уверена: ее дочери чудом удалось спастись.

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