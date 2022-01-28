«Не успели выбежать - путь к спасению отрезал огонь»: в ЕАО женщина и ребенок задохнулись при пожаре в доме

Трагедией закончился пожар в доме поселка Николаевка (ЕАО) 28 января Фото: Прокуратура ЕАО

Трагедией закончился пожар в доме поселка Николаевка (ЕАО) 28 января. ЧП унесло жизни 29-летней женщины и 11-летнего ребенка. По предварительным данным, они не смогли выбраться из горящего здания. В обстоятельствах пожара разбираются сразу два ведомства.

ЧП унесло жизни 29-летней женщины и 11-летнего ребенка Фото: Прокуратура ЕАО

УТРО

В недавно построенном доме по Заозерной улице жили две семьи: Ольга с 11-летним сыном, а также Валерий и Марина с сыном-подростком Андреем (все имена изменены - прим. ред.). Родственниками друг другу они не приходились, и почему решили поселиться вместе - пока неизвестно. Тем не менее быт семьи строили вместе.

На загоревшейся веранде стоял обогревательный котел Фото: Прокуратура ЕАО

27 января Марина попросила Ольгу посидеть с ее сыном и уехала в Хабаровск. Утром 28 января Валерий ушел на работу, а Андрей отправился в школу. Ольга осталась дома одна с мальчиком подруги.

Около 8:30 сосед увидел, как на соседнем участке горит веранда. Там стоял обогревательный котел, который работал на электричестве и на дровах. По предварительным данным, именно из-за него случилось возгорание. Огонь полыхал сильно, перекинулся на дом и пошел по потолку.

По предварительным данным, они не смогли выбраться из горящего здания Фото: Прокуратура ЕАО

ВЫХОД ЗАКРЫТ

Когда открытый огонь удалось потушить, внутри дома пожарные нашли тела женщины и ребенка. Пламя уничтожило большинство мебели и техники. Стены, потолок, пол сильно обгорели.

Огонь полыхал сильно, перекинулся на дом и пошел по потолку Фото: Прокуратура ЕАО

- Женщина с ребенком не успели выбежать - дверной проем заблокировал огонь. Возможно, они растерялись. Предварительно, погибшие надышались дымом, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

В недавно построенном доме по Заозерной улице жили две семьи Фото: Прокуратура ЕАО

Причина и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются.

ОФИЦИАЛЬНО

В обстоятельствах трагедии разбираются Следком и прокуратура. Предстоит выяснить не только точную причину пожара, но и куда делась мать погибшего мальчика, а также моральное и материальное положение в семьях. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Когда открытый огонь удалось потушить, внутри дома пожарные нашли тела женщины и ребенка Фото: Прокуратура ЕАО

- Следователями проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пламя уничтожило большинство мебели и техники Фото: Прокуратура ЕАО

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

- В настоящее время прокуратурой осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и причин, способствовавших возникновению данного происшествия и наступлению необратимых последствий с оценкой полноты и достаточности принятых мер органами профилактики, - прокомментировала Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора ЕАО.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.