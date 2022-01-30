«Иди отсюда, чума»: в Хабаровске сотрудник управляющей компании скидывал снег с крыши на девушку

Девушка вышла из магазина и обратила внимание, что около него нет никаких ограждений и предупреждений. Фото: Скриншот из видео

В Хабаровске произошла очередная конфликтная ситуация. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина скидывает снег с крыши прямо на возмущенную девушку. Происшествие произошло 24 января на улице Гамарника, 41а.

Девушка вышла из магазина и обратила внимание, что около него нет никаких ограждений и предупреждений. Сотрудник управляющей компании ООО «Сантехстрой» скидывал снег вниз, хотя там ходили люди.

На возмущения девушки отреагировала стоящая рядом женщина, которая явно была знакома с сотрудником, который на крыше. Между женщинами началась словесная перепалка. Возмущенной девушке было предложено обойти опасный участок, куда скидывают снег, по проезжей части. Такой вариант ее не устроил.

Не успели женщины разобраться, как с крыши снова полетел снег прямо туда, где стояла девушка. Кроме этого, сотрудник «управляйки» начал оскорблять недовольную прохожую. «Иди отсюда, чума», - кричал мужчина с крыши. Все это девушка успела снять на мобильный телефон. Далее она обратилась в полицию.

- От жительницы Центрального района поступило заявление. Участковые уполномоченные отдела полиции №4 УМВД России по г.Хабаровску проводят проверку. По ее окончанию будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Также, он пояснил, что в ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего: опрошены очевидцы, проанализированы записи с камер наблюдения, если поблизости они есть, а также будут изучены все документы, которые имеют значение для принятия решения о виновности или не виновности сотрудника «управляйки».