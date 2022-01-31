Жуткий холод сменится снегом: синоптики рассказали о погоде на неделю в Хабаровске

Морозная зима в Хабаровске не сдает позиций Фото: Валерий ШАХОВ

Морозная зима в Хабаровске не сдает позиций - новая неделя началась с сильного холода. Утром столбики термометров показывали фактические -33 градуса, что из-за ветра ощущалось гораздо холоднее. Отступать жуткий холод в ближайшие несколько дней не планирует.

Сильно мерзнуть и теплее кутаться в шубы и пуховики хабаровчанам предстоит как минимум первую половину новой недели. Ночные температуры ожидаются в районе -30 градусов и ниже, днем - 16-18 со знаком минус. По ощущениям будет на несколько градусов холоднее.

- К концу недели мы все-таки ждем большой перелом - к нам может подойти циклон. Будут малосущественные осадки, и повысятся температуры: ночью мы прогнозируем до -24-25 градусов, днем - 12-14 градусов ниже нуля, - рассказала в эфире радио «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Что касается погоды по Хабаровскому краю, то ситуация будет практически аналогичной. Местами ожидается сильный ветер, на морском побережье порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. В некоторых районах существует вероятность выпадения снега в течение недели.