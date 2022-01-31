Замороженные миллионы: набитый краснокнижной рыбой сарай нашли пограничники в Хабаровском крае

В Оремифе пограничники нашли один из крупных схронов краснокнижный рыбы Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

Спрос и высокая цена на черную икру и красную рыбу толкает браконьеров на разорение природных богатств. Браконьеры десятками вылавливают краснокнижных обитателей Амура ради наполнения своих карманов. Некоторые найденные тайники черных рыбаков впечатляют размахами незаконного промысла.

Рыбу браконьеры готовили на продажу, надеясь сколотить на ней нехилое состояние Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

В небольшом селе Оремиф живет около 200 человек, и большинство из них занимается рыбалкой. Само расположение населенного пункта на берегу Амурского лимана предопределило судьбу его населения. Здесь водятся самые вкусные обитатели реки, в том числе те, кто находится на грани вымирания. Немудрено, что рыбные края облюбовали браконьеры.

Именно в Оремифе пограничники нашли один из крупных схронов краснокнижной рыбы. Оперативники службы вышли на местного жителя, сарай которого стоял в лесу. Неприметное деревянное строение оказалось почти доверху набито вспоротыми замороженными тушами осетра и калуги. Вес незаконного улова составил более 2,6 тонны.

Всего пограничники изъяли 65 экземпляров калуги и 9 экземпляров амурского осетра Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

Всего пограничники изъяли 65 экземпляров калуги и девять экземпляров амурского осетра внушительных размеров. По предварительной оценке, причиненный ущерб превышает 18,5 миллиона рублей. Рыбу браконьеры готовили на продажу, надеясь сколотить на ней нехилое состояние.

По предварительной оценке причиненный ущерб превышает 18,5 миллиона рублей Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

Пока, по словам источника «КП» в правоохранительных органах, браконьеров не задержали. Хозяин «золотого» сарая установлен, проверяется его причастность к незаконной добыче краснокнижных рыб. Уголовное дело, вероятно, будет возбуждено по факту обнаружения тайника с деликатесами по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Сарай с рыбой принадлежал местному жителю Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

- Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - прокомментировала Евгения Машидлаускене, официальный представитель Пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Браконьерам может грозить до пяти лет колонии.