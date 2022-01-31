Александр Федчишин о проблеме бездомных животных: «Будем поднимать вопрос на федеральном уровне» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Проблема нападения бродячих собак на людей сейчас стоит особенно остро. Тревожные новости об очередном ЧП появляются по несколько раз в день в разных уголках страны. Не обошла тенденция стороной и Хабаровск. Обеспокоенные горожане ждут от властей конкретных действий. О том, как обстоят дела с разрешением сложившейся ситуации, рассказал депутат хабаровской городской думы по избирательному округу №7 Александр Федчишин.

- На территории вашего избирательного округа, который находится в Железнодорожном районе Хабаровска, достаточно большая часть земли отведена под частный сектор. И 18 января глава района Роман Брюханов инициировал совещание по проблеме бездомных животных. Расскажите, что именно обсуждали и к каким выводам пришли?

- Да, действительно, проблема нападений бродячих собак есть. В этот раз на встрече присутствовали представители общественности, зоозащитники и депутаты краевой думы. Я также был там. Обсуждали вопрос закона о регулировании популяции бездомных животных. Полномочия по отлову даны комитетам по управлению районами. Пока в качестве основного решения проблемы рассматривается строительство приюта на 400 мест. Но, на мой взгляд, это будет борьба со следствием, а не с причиной.

- А почему?

- Потому что животных стараются отлавливать, вешать на них бирки, стерилизовать, но ведь потом они возвращаются на свои привычные места обитания, сбиваются там в стаи. И дальше они подчиняются вожаку. Как показывает практика, собираются бездомные псы там, где есть кормовая база, поэтому я считаю, что прежде всего стоит решить проблему открытых мусорных баков. Например, у меня в округе такие есть на улице Краснодарской. Они находятся на пути к школе. Поэтому постоянно ходят мимо дети, и были случаи, что собаки проявляли агрессию.

- Но это же очень опасная ситуация! Ведь школьник школьнику рознь. Один сможет убежать или отбиться, а другой может и пострадать. И не будем забывать про пожилых людей…

- Именно! Пока всем везло. Всегда кто-то приходил на помощь, будь то родители ребят, которые находились неподалеку, или другие взрослые. Поэтому я считаю, что необходимо проводить работу с ТСЖ и управляющими компаниями по вопросу оборудования площадок для сбора ТКО закрытого типа. Так собаки не смогут лазить по помойкам и разрывать пакеты в поисках еды, и сами покинут эти места.

- А какие варианты решения проблемы еще прозвучали на встрече?

- Кто-то выступал за право усыплять животных, другие защищали их и говорили, что это не метод в XXI веке, и нужно строить приюты и стерилизовать собак. Но это очень дорого. Поэтому закон в том виде, в котором он есть сейчас, нужно прорабатывать. И мы будем активно заниматься этим при поддержке краевой думы и Госдумы. Будем поднимать вопрос на федеральном уровне, чтобы город был прежде всего для людей, а не для собак.

КОНКРЕТНО

Александр Федчишин - заместитель председателя комитета по местному самоуправлению. Член комитета по социальным вопросам, член Всероссийской политической партии «Единая Россия». Заместитель председателя Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края. Член президиума Совета молодых депутатов при Законодательной думе Хабаровского края. Депутат хабаровской городской думы по избирательному округу №7.

Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Электроэнергетика и электротехника». Ведущий инженер-энергетик в АО «Авиакомпания «Аврора».

Личный прием граждан проводится во второй и четвертый вторник месяца с 18:00 до 20:00 в МАУ «Центр по работе с населением «Исток» по адресу: улица Мирная, 16.

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