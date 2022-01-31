Алексей Честных, директор «Техно-лифт»: «В свой профессиональный праздник предпочитаем работать»

1 февраля в России отмечается День лифтовика Фото: Артем КИЛЬКИН

1 февраля в России отмечается День лифтовика. И хотя праздник не носит официального статуса, «Комсомольская правда» решила не оставлять этот день без внимания и побеседовала с директором компании «Техно-лифт» Алексеем Честных.

Молодой и амбициозный бизнесмен теперь, в недалеком 2007-м году был самым обычным парнем, которому только-только пришло время выбирать вектор для своего жизненного пути после завершения учебы в Тихоокеанском государственном университете. Спустя семь лет Алексей возглавил собственную компанию.

- Так сложились обстоятельства, что фирма, в которой я был трудоустроен, развалилась. Весь штат остался без работы. И мне показалось, что было бы неплохо попробовать себя в качестве руководителя. Оформил документы, пригласил в команду тех, с кем работал раньше, и мы начали принимать первые заказы. Например, я смонтировал в своем университете лифт. Работа была сложная, требовала многих инженерных решений. Но все удалось, и этот объект стал знаковым для меня: получилось применить полученные за годы учебы знания и отблагодарить университет, - поделился бизнесмен.

Предприниматель отметил, что сейчас новые модели лифтов на рынке появляются регулярно, и поэтому нужно всегда быть в курсе актуальных предложений и не забывать обучать персонал.

1 февраля в России отмечается День лифтовика Фото: Евгения ГУСЕВА

- Мы в компании всегда рады молодым специалистам, которые приходят к нам, и у них горят глаза. Поэтому, чтобы они могли хорошо выполнять свою работу, обязательно всему обучаем. И про повышение квалификации сотрудников не забываем, - отметил глава компании.

Высокое качество выполненной работы - вот главный двигатель развития. За восемь лет своего существования на рынке лифтового оборудования «Техно-лифт» зарекомендовала себя в работе с такими крупными компаниями как «РусГидро», РЖД, Leroy Merlin и аэропорт «Хабаровск Новый».

- Мы принимали участие в строительстве двух ГЭС - Усть-Среднеканской и Нижне-Бурейской, а также строили железнодорожный вокзал «Хабаровск» - и я горжусь реализацией таких проектов, - подчеркнул Алексей.

Сегодня в копилке компании свыше 150 реализованных проектов как в Хабаровске, так и на других территориях Дальнего Востока. Для многих будет являться открытием тот факт, что к лифтовой сфере помимо пассажирских и грузовых лифтов имеют прямое отношение эскалаторы и траволаторы, которые используются в торговых центрах, аэропортах, а также другие подъемные механизмы. Поэтому «Техно-лифт» предлагает своим клиентам не только монтаж лифтов, но и установку эскалаторов, траволаторов и подъемников для инвалидов.

В 2022 году 1 февраля выпал на вторник. И, как говорит директор компании, день будет рабочим.

- Мы в свой профессиональный праздник предпочитаем работать. Некогда отвлекаться. Можем на словах поздравить друг друга с коллегами, но не более. Потому что успеха удалось достичь только за счет усердного труда, - говорит Алексей.