Держал в страхе весь город: главарю хабаровской банды вынесли приговор

Держал в страхе весь город: главарю банды вынесли приговор в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске суд вынес приговор лидеру местной ОПГ. Главарь банды вместе со своими подчиненными держал в страхе целый город на протяжении года. Подробностями уголовного дела поделились в прокуратуре региона.

- С марта 2019 года по апрель 2020 группа действовала преимущественно на территории Хабаровского района, имела свою иерархическую систему управления. Как правило, преступления носили дерзкий характер, насилие применялось в отношении работников служб охраны, которые во время защиты имущества от преступных посягательств были связаны и избиты, - рассказала представитель ведомства Анна Исаева.

Она отметила, что в общей сложности преступники совершили 33 налета. Их добычей становилось все: деньги, спецтехника и даже скот. За год бандиты нанесли ущерба на 9,7 миллиона рублей. У некоторых людей они забирали последние гроши, лишая тех средств к существованию.

В итоге суд приговорил главаря преступной шайки к 8,6 года колонии строгого режима. Чтобы возместить ущерб пострадавшим, арестованы счета мужчины, на которых хранилось более пяти миллионов рублей.

Уголовные дела в отношении иных участников организованной группы находятся на рассмотрении в суде.

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