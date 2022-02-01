Строительство межвузовского кампуса не повлияет на культурно-исторический облик Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Сейчас в Хабаровске активно ведется работа по строительству межвузовского кампуса. Этот проект станет научно-образовательным пространством для студентов Хабаровского края и других регионов. На данный момент эксперты работают над предварительным эскизом проекта.

- Такие проекты требуют тщательной проработки и согласований. Поэтому его реализация будет максимально учитывать мнение жителей, которые смогут высказаться о том, как будет выглядеть межвузовский кампус, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Межвузовский кампус будет расположен на двух отдельных участках. На первом этапе отстроят общежития, учебные корпуса, спортивную и социально-культурную инфраструктуры. Они будут располагаться на свободном участке за зданиями Тихоокеанского государственного университета и Хабаровского государственного университета экономики и права на улице Тихоокеанской. На втором этапе планируется реконструкция капитальных строений рядом с педагогическим институтом ТОГУ.

- Архитекторы предлагают интегрировать новые пространства в существующие здания пединститута, сохранив при этом исторический облик вуза. Перед началом строительства состоится общественное обсуждение облика будущего кампуса, - уточнила Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Межвузовский кампус планируют достроить к 2026 году. На его территории будут располагаться учебные корпуса, общежития, спортивные комплексы, многоцелевые общественные пространства, офисы, точки общественного питания и гостиницы. Этот проект является очень важным для развития края. Сейчас руководство региона активно работает над сохранением молодежи на местах и привлечением населения из других регионов. Михаил Дегтярев лично контролирует ряд важнейших задач: обеспечивает предприятия края заказами, решает социальные проблемы, следит за развитием инфраструктур. Опорной задачей остается создание комфортных условий для молодежи, в первую очередь, в учебной сфере.

Творческая и талантливая молодежь - это будущее Хабаровского края. Руководство региона стремится создать такие условия для будущих профессионалов, чтобы им не приходилось уезжать в другие регионы для получения образования. Михаил Дегтярев четко понимает, что необходимо молодому поколению, поэтому планомерно работает над реализацией такого масштабного проекта. После того как строительство завершится, молодежь сможет, получив качественное образование, устроиться на работу на предприятия края, перенимая знания от профессионалов. Сейчас губернатору удалось заручиться поддержкой на федеральном уровне, и уже есть четкое понимание, как будет выглядеть научный кластер, и какие задачи он будет решать в будущем.