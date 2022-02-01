«В могилу с собой забери!»: водитель хабаровского автобуса нагрубил пассажирке при попытке оплаты проезда

Хабаровчанка пожаловалась на поведение водителя одного из маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из пабликов в соцсетях хабаровчанка написала пост, в котором возмутилась поведением водителя автобуса №133. Этот маршрут соединяет южную часть города с несколькими селами.

- Здравствуйте, хотелось, чтоб вы знали о том, как относятся водители автобусов к людям. 31 января моя мама с утра села на маршрут №133. Ей нужно было проехать всего одну остановку, автобус оказался полным и без кондуктора. Чтобы не протискиваться через всю толпу к передней двери, мама вышла через главную дверь и сразу пошла к водителю. Тот вдруг начал сигналить, хотя она не собиралась убегать. Но когда мама подошла к нему и протянула эти несчастные 50 рублей, то ей в лицо было сказано: «В могилу с собой забери!» У меня просто нет слов, как и у моей мамы! - пожаловалась женщина.

При этом подписчица паблика отметила, что ее мама объяснила водителю, что из-за толпы не было возможности пройти через автобус. Но в ответ лишь снова получила ту же самую фразу.

Этим водителем оказался Саид, о котором «Комсомолка» уже писала ранее, но только в положительном ключе.

Корреспондент «КП» - Хабаровск» связался с водителем маршрута №133, который признался, что это был он, и рассказал свою версию событий. По мнению Саида, женщина пыталась проехать зайцем и прошла через главную дверь, чтобы поскорее скрыться без оплаты проезда.

- Я работал без кондуктора, поэтому неоднократно объявлял, чтобы все пассажиры выходили только через переднюю дверь. Случилось так, что я поймал «зайчика», которая начала себя оправдывать. Женщина попыталась избежать оплаты и начала убегать, думала, что я не замечу, так как на той остановке народу заходило много. Я ей посигналил, та подошла вперед. Но я оплату от нее не принял и сказал: «Забирай с собой в могилу». Это мои слова, я не отрицаю, - рассказал «КП» - Хабаровск» Саид, водитель маршрута №133.

Стоит добавить важный момент - водитель уточнил, что когда та женщина выходила, автобус полным не был. При этом Саид добавил, что если бы женщина не пыталась избежать оплаты, то он бы таких страшных слов не говорил.

Также мужчина признал, что его слова прозвучали грубо, и так говорить было неправильно. Свой поступок водитель объяснил тем, что хотел проучить пассажирку - чтобы та больше так не поступала.

- Когда думаешь о могиле, все обманные пути отпадают. Это мое мнение. Подойди, скажи, что денег нет, я бесплатно отвезу. Но я не люблю обман, - заключил Саид.

Напомним, именно Саид придумал создать telegram-чат, где он начал оповещать пассажиров о своем местоположении. Такой подход очень понравился людям, и на данный момент в группе уже состоит 775 человек.

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