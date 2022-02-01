Сочиняли страшные диагнозы и оставляли пациентов с кредитами: в Комсомольске передали в суд громкое дело о сети фальшивых клиник

Всего, по предварительным подсчетам, недовпачи обманули почти 6000 человек Фото: Оперативная съемка

Когда встает вопрос о жизни и смерти, практически любой человек невольно становится игрушкой в руках ушлых манипуляторов. Дельцы подобного рода не гнушаются наживаться на отчаявшихся людях и готовы оставить свою жертву с огромными долгами без гроша в кармане. 15 таких жуликов пойдут под суд в Комсомольске за псведомедицинскую деятельность и мошенничество. Их жертвами стали более тысячи человек, а ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

ВОЛШЕБНОЕ «БЕСПЛАТНО»

«Здравствуйте, приглашаем вас на бесплатное обследование всего организма на передовом оборудовании». Таким заманчивым предложением лжемедцентр «***» (до вынесения окончательного приговора мы не можем публиковать название компании - прим. ред.) завлекал к себе клиентов. В фейковой клинике все было как будто взаправду: люди в белых халатах, стерильные кабинеты, сложные медицинские термины, многочисленные дипломы на стенах. Люди верили, что перед ними дипломированные специалисты, и вверяли им себя. Попадались на удочку дельцов в основном пенсионеры.

В фойе фальшивой клиники клиентов встречал улыбчивый администратор, который предлагал напитки. Дальше подкупленного заботой человека передавали в руки менеджера, обученного давить и манипулировать. Этот хладнокровный человек без медицинского образования расспрашивал клиентов о самочувствии, наследственности и имеющихся болезнях. Дальше - показное обследование на фитнес-аппарате, который определяет лишь процент жира, воды и мышц в организме. На основе этого сотрудник «***» ставил диагнозы, в 99 процентах - страшные.

Каких только болезней не находили в фальшивой клинике: язва, рак, почечная недостаточность, заболевания сердца и печени, проблемы с суставами и так далее. Разбитый плохими новостями клиент был рад услышать, что в фейковом медцентре ему могут помочь. Под прессингом менеджера, рисующего страшные сценарии развития болезни, человек был готов отдать все до копейки.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ЕСТЬ КРЕДИТ

Следующим ударом для клиента становилась сумма «лечения». Менеджеры насчитывали от 99 до 353 тысяч рублей. Но тут на выручку приходили федеральные квоты - новинка, выдуманная недоврачами. Когда обескураженный от диагноза и от суммы псевдолечения человек начинал сомневаться, ему сообщали хорошую новость: «Если согласитесь сейчас, успеете попасть в программу, и государство вернет вам часть денег». И это срабатывало.

Если средств нет и занять негде, в холле лжеклиники работали менеджеры банков, которые с радостью выписывали кредиты на огромные суммы. Псевдолечение ограничивалось массажем. Медицинские процедуры здесь не проводились, так как не было квалифицированных врачей.

К сожалению, это все, о чем рассказывают бывшие клиенты псевдоклиник. С журналистами они общаться не хотят ни на каких условиях - видимо, стыдно. Они обивают пороги судов в надежде вернуть отданные дельцам деньги. Но, по словам адвокатов, вряд ли кому-то удастся отбить полную сумму.

ТЫСЯЧИ ПОТЕРПЕВШИХ

Центр закрыли в 2019 году, тогда в учреждения наведались люди в масках. 15 менеджеров лжеклиники обвинили в мошенничестве и покушении на мошенничество. Потерпевшие - более 1000 жителей Комсомольска, а также Комсомольского и Амурского районов. Ущерб составил более 188,8 миллиона рублей. Уголовное дело составило 158 томов, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Но комсомольский «***» - это частичка целой сети фальшивых клиник. Псевдомедцентры работали в Хабаровске и Благовещенске. Всего, по предварительным подсчетам, недоврачи обманули почти 6000 человек, а общая сумма ущерба приближается к 400 миллионам рублей.

- Уголовные дела по хабаровским и благовещенским эпизодам выделены в отдельное производство. Это связано с большим объемом уголовного дела и большим числом потерпевших, - рассказал «КП» Константин Мотвишин, прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Хабаровского края.

Следствие по делу «***» продолжается. По некоторым людям, которые заключили досудебные соглашения, уже идут суды, ряду фигурантов вынесли приговоры.

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