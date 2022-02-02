Похитили, избили и требовали деньги: в Хабаровске состоялся суд над бандой кладмэнов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске суд вынес приговор двоим мужчинам. Их обвинили в том, что они похитили и ограбили человека. Жертвой преступников оказался парень-наркоман, который в момент нападения искал «закладку».

- Установлено, что они подъехали к нему на автомобиле и стали требовать сесть к ним в машину. Потерпевший, испугавшись, попробовал убежать, но не смог. Его догнали и увезли на Воронежское шоссе города, - поделилась подробностями представитель региональной прокуратуры Анна Исаева.

По ее словам, оказавшись вдали от посторонних глаз, нападавшие на парня начали избивать того и требовать с него деньги. Забрали все, что было - шесть тысяч рублей.

Не исключено, что в итоге все могло закончиться жестокой расправой над жертвой, но парню удалось сбежать. Он кинулся наутек, когда один из похитителей вышел из машины.

На суде ни один из мужчин не признал свою вину. Совсем наоборот, оба в голос твердили, что раньше и сами преступали закон (как раз по части оборота наркотиков), и теперь встали на путь исправления. По их версии, завидев наркомана, они решили отбить у него всякое желание употреблять запрещенные вещества.

Обоих решено отправить в колонию строгого режима: одного на 5,5, а другого на шесть с половиной лет.

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