На Магаданскую область обрушился сильный ветер с метелью

Пешеходам следует выбирать безопасные маршруты Фото: Олег УКЛАДОВ

На сайте правительства Магаданской области появилась информация о том, что 2 февраля в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском округах возможно возникновение ЧС. Людей предупредили, что возможны повреждения линий электропередач и связи, образование снежных заносов на дорогах, увеличение числа ДТП, обрушение слабоукрепленных конструкций и сосулек. Также существует угроза разрушения ледового поля припая Охотского моря.

Ветреная погода царит в регионе уже не первый день, и поэтому увеличивается риск травматизма и гибели людей. Однако синоптики поспешили успокоить: ветер по побережью Охотского моря действительно будет сильным, но опасность для людей представлять не будет.

- ЧС мы не ожидаем. Будет ветер на Охотском побережье, который не прекращается уже несколько суток. Он достигнет 9-14, местами 17-22 метров в секунду. В центральных районах сильного ветра не будет: 5-10 метров в секунду и умеренный снег. Понижения температур и опасных погодных явлений мы не ожидаем, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Колымское УГМС».

Тем не менее проявить осторожность будет не лишним. Не стоит проходить под заснеженными козырьками зданий и хлипкими деревьями, и тем более выходить на лед. Февраль показывает свое могущество перед тем, как на смену зимним ветрам придет весенний бриз. Автомобилистам также следует быть внимательными на дорогах, чтобы не создавать аварийных ситуаций, пока сцепление с дорогой остается слабым.

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