Мужчина выбил дверь в поликлинике Хабаровска

Пациент не смог взять себя в руки в тесных коридорах поликлиники Фото: Ксения Высотина

В КГБУЗ «Городская поликлиника №5» произошел неприятный случай. Один из пациентов так замучился ждать своей очереди на прием к врачу, что решил высказать свои претензии главврачу лично. Сделал он это решительным способом: выбил замок на двери и ворвался в кабинет, выкрикивая на ходу. Как отмечают свидетели произошедшего, мужчину не устроили тесные коридоры медучреждения и нехватка кадров, из-за чего ему приходилось дожидаться приема в некомфортных условиях. Инцидент быстро удалось погасить, в правоохранительные органы сотрудники обращаться не стали. Когда мужчина закончил сыпать ругательствами, он самостоятельно покинул больницу.

- Физического насилия от мужчины не было. Сломанную дверь будут ремонтировать в ближайшее время. Новой информации из больницы не поступало, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

Следует отметить, что очереди в поликлиниках действительно увеличились в последнее время, так как в Хабаровский край пришел новый штамм коронавируса - омикрон, а также увеличилось число заболевших ОРВИ. В минздраве региона призывают проявить уважение к медработникам, которым пришлось столкнуться с колоссальным наплывом пациентов.

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