В ЕАО введены ограничения по гриппу и ОРВИ
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Еврейской автономной области региональный Роспотребнадзор ввел ограничения из-за распространения гриппа и ОРВИ. Распоряжение главного санитарного врача вступило в силу с 1 февраля.
Оно распространяется на медицинские, социальные и образовательные организации.
Так, например, запрещены посещения больных в стационарах. Помимо этого всем сотрудникам, которые имеют признаки простуды, нельзя являться на работу.
Родительские собрания в школах отменяются или переносятся на дистанционку, а все помещения обязательно должны проветриваться, а воздух в них фильтроваться.
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