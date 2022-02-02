В ЕАО введены ограничения по гриппу и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Еврейской автономной области региональный Роспотребнадзор ввел ограничения из-за распространения гриппа и ОРВИ. Распоряжение главного санитарного врача вступило в силу с 1 февраля.

Оно распространяется на медицинские, социальные и образовательные организации.

Так, например, запрещены посещения больных в стационарах. Помимо этого всем сотрудникам, которые имеют признаки простуды, нельзя являться на работу.

Родительские собрания в школах отменяются или переносятся на дистанционку, а все помещения обязательно должны проветриваться, а воздух в них фильтроваться.

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