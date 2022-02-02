Хабаровчанку напугал незнакомец, преследующий подростков

Хабаровчанку напугал странный незнакомец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровчанка написала в одном из местных пабликов тревожащий пост о том, что в районе «НК-Сити» и парка «Динамо» она видит странного парня, который якобы следит за подростками, в особенности мальчиками. Женщина просит предупредить остальных жителей и быть осторожнее.

По ее сообщению, некий странный мужчина гуляет возле школы рядом с остановкой.

- Когда он увидел, что на него обратили внимание, то сразу отвернулся и куда-то скрылся. Позже его видели в районе парка «Динамо». При этом он всегда ходит где-то рядом с детьми, преимущественно с мальчиками. Внешне он худой, среднего роста, небрит, носит темную одежду и серую шапку с эмблемой Puma. Также у него, мягко говоря, странное выражение лица и поведение. Родители, предупредите детей и знакомых, - указывает подписчица.

Женщина заметила этого подозрительного мужчину, когда сидела в машине возле школы, перед ней стоял другой автомобиль.

- Этот тип, он шел за другим ребенком. Когда тот сел в машину, странный незнакомец резко повернул в сторону. Потом он заметил, что я за ним наблюдаю, и усмехнулся. После чего я проехала за ним, сколько смогла. Тот сначала шел за новым мальчишкой, потом свернул в «Динамо», - заключает женщина свои наблюдения.

Сфотографировать этого человека хабаровчанке не удалось, но, по ее словам, очевидцы хорошо его запомнили и смогут распознать.

Пользователи в комментариях под постом посоветовали женщине обратиться в полицию.

- А может, просто нужно заявление в полицию. Панькова, 19. Если действительно имеет место. А не поднимать истерию и охоту на ведьм.

Также некоторые жители предположили, что это может быть странный попрошайка сигарет.

- По улице Гоголя такой ходит, рядом с редакцией «Презента», и сигареты стреляет. Не он?

К слову, данным сообщением уже заинтересовались правоохранители. В полиции отметили, что к ним по данному поводу еще не обращались.

- Сотрудники полиции реагируют на подобные публикации и выедут на место, чтобы проверить, так ли оно на самом деле. Но этого мужчины вполне может не оказаться там. При этом необязательно, чтобы гражданин обращался лично. Но обычно в таких случаях проверка проводится именно по заявлению. Выясняется, имелись ли со стороны этого мужчины подозрительные или опасные действия, либо это просто паранойя. В любом случае опрашивается заявительница, полицейские выезжают на место, где устанавливают свидетелей и очевидцев, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску.

Если в районе есть камеры наблюдения, их смотрят. Если личность мужчины устанавливается, то он тоже отпрашивается. Только после того, как складывается вся картина, принимается процессуальное решение.

Напомним, по данным УФСИН, за последние пять лет в Хабаровском крае по насильственным статьям с несовершеннолетними осуждено около 300 человек. За изнасилование срок отбывают около 130 человек, за насильственные действия сексуального характера - 120 человек, за половое сношение или иные действия сексуального характера - 40.

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