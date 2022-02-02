Хабаровский район лидирует по всем показателям, несмотря на ковид

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев беседует с главой Хабаровского района Александром Яцем Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев обсудил итоги 2021 года с Александром Яцем, главой Хабаровского района. В ходе встречи выяснилось, что эта территория лидирует по всем главным социально-экономическим показателям, несмотря на пандемию и прочие серьезные проблемы.

СФЕРА ПРЕДРИНИМАТЕЛЬСТВА

Например, в Хабаровском районе отмечается самый низкий уровень безработицы среди всех муниципальных образований (МО) региона. К концу 2021 года он составил всего 0,48 процента. При этом средняя зарплата выросла на восемь процентов.

Кроме того, в Хабаровском районе получилось сохранить в плюсе динамику оборота крупных и средних предприятий, а также розничной торговли, в которой наметился серьезный рост, если сравнивать с прошлым периодом.

- Только за десять месяцев 2021 года рост розничной торговли достиг почти двух миллиардов рублей, что больше 2020-го на 19,5 процента. В первую очередь это связано с выходом на местный рынок крупных торговых сетей, - отметил Александр Яц.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

Большие успехи были достигнуты и в сфере ЖКХ. Так, почти 190 миллионов рублей инвестиций удалось привлечь на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства в Хабаровском районе.

- Сам Владимир Путин поручил отремонтировать устаревшие котельные и дизельные электростанции. Сегодня в реновацию коммунальной энергетики поступают серьезные вложения как из центра, так и из края. Не может не радовать, что и бизнес внес свою лепту, - заявил Михаил Дегтярев.

К примеру, в селе Кукан обновили модульную дизельную электростанцию новыми генераторами за 15 миллионов рублей. Все это было сделано во время подготовки к отопительному сезону. А в селах Князе-Волконское и Благодатное появились современные блочно-модульные угольные котельные.

В ближайших планах модернизация системы теплоснабжения, которая пройдет в таких населенных пунктах как: Мирное, Бычиха, Черная речка, Гаровка-2 и Сергеевка. В Краснореченском, Корсаково-1 и Рощино реконструируют систему водоснабжения.

РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ

Кроме того, больших успехов Хабаровский район достиг и в работе с крупными инвесторами. Приоритетной сферой остается сельское хозяйство. На 2023 год намечено развитие мясного скотоводства, выращивание кормов для крупного рогатого скота, а также производство органических удобрений.

- Благодаря новым проектам в бюджет поступают дополнительные деньги, а также создаются новые рабочие места, а престиж края только повышается. В 2026 году валовый региональный продукт должен удвоиться. Поэтому нам нужно поддерживать деловую активность, - резюмировал глава Хабаровского края.

Отметим, что с начала 2022 года Михаил Дегтярев регулярно встречается с главами разных МО края. Новый глава региона уже несколько раз объехал все районы. О проблемах ему рассказали местные жители и чиновники. Это позволило составить единую картину во всем Хабаровском крае.