Бухгалтер крала миллионы у работодателя, чтобы погасить кредиты в Хабаровске

В Хабаровске осудили бухгалтера за присвоение выручки предприятия, в котором она работала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудили бухгалтера за присвоение выручки предприятия, в котором она работала. Женщина несколько лет похищала деньги фирмы и успела наворовать на внушительную сумму. И все ради расплаты по долгам.

58-летняя Ирина (имя изменено - прим. ред.) отвечала за финансовую часть компании по оптовой продаже бытовой химии и косметики. Соблазн воспользоваться своим положением возник у женщины в 2015 году. В январе того года хабаровчанка впервые похитила деньги работодателя.

Выручку Ирина крала через онлайн-банк. Женщина переводила деньги на свой личный счет. Суммы были разные и могли достигать 80-100 тысяч рублей. Махинациями хабаровчанка занималась вплоть до декабря 2019 года. Вскрылись бухгалтерские делишки во время ревизии - ущерб составил 12, 6 миллиона рублей.

Женщину задержали, уголовное дело было возбуждено по статье «Присвоение или растрата». Во время следствия Ирина рассказала, что деньги ей нужны были для оплаты кредитов. Свою вину бухгалтер признала и активно помогала в раскрытии преступления. На время следствия и суда хабаровчанку отправили под подписку о невыезде.

- Суд постановил признать женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Кроме того, суд обязал подсудимую погасить перед потерпевшим причиненный финансовый ущерб, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по городу Хабаровску.