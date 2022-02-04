Хабаровск, Комсомольск и Совгавань ждет глобальная реновация

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялась встреча главы региона Михаила Дегтярева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, прибывшего с рабочим визитом. Во время нескольких стратегических совещаний стороны обсудили тему по глобальной реновации сразу трех крупных региональных городов: Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани.

Обновление и долгосрочное развитие дальневосточных городов - это один из самых актуальных вопросов федеральной повестки.

- Мы постараемся со всех сторон оценить экономический потенциал наших городов и определить направления развития. В будущем мастер-планы помогут привлечь новых инвесторов в регион. Что приведет к экономическому росту, в том числе и появлению нового жилья и притоку населения, - заявил Михаил Дегтярев.

Глава Минвостокразвития РФ отметил, что в разработке планов развития этих городов есть три важных аспекта.

- Во-первых, стратегический. У каждого города есть свой характер, миссия, легенды. Хабаровску нужно найти решения, как использовать свою идентичность в интересах жителей, чтобы увидеть и описать стратегию. Во-вторых, урбанистический аспект. Это преобразование общественных пространств, транспорта, все для комфортной городской среды. И третий аспект - маркетинговый. Важно налаживать коммуникацию с жителями, проекты развития должны их объединять, - считает Алексей Чекунков.

Также в перспективе Хабаровск должен стать городом-миллионником. По итогам последней Всероссийской переписи населения наш город стал самым крупным на Дальнем Востоке.

- Это накладывает на нас большую ответственность - как с точки зрения градостроительства, так и с позиции развития инфраструктуры. В рамках подготовки мастер-плана Хабаровска мы заключили соглашение с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Итоговый документ предоставим на ВЭФ-2022, - отметил глава региона.

Кроме того, одним из ключевых направлений масштабной модернизации краевой столицы может стать постройка межвузовского кампуса. Это один из флагманских проектов Хабаровского края, так как он поможет в создании единой университетской инфраструктуры.

- Такие масштабные по реновации городов задачи необходимо обсуждать, и Михаил Дегтярев заинтересован в этом как глава региона. Это нормальный рабочий элемент при подготовке к большим преобразованиям в перспективе. В Хабаровске находится около 50 процентов всего населения края, поэтому городу необходимы обновления по ряду моментов. Например, что касается межвузовского кампуса, то я слышал, что будет две площадки - одна в Краснофлотском районе, а вторая в районе ПИ ТОГУ, там есть свободные площади. Три года назад вопрос об этом никто не поднимал. А сейчас мы созрели для таких задач. Это будет здорово для всех студентов, и больше молодежи будет оставаться в Хабаровске, а не уезжать в другие регионы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Валерий Чудесов, доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права ДВИУ РАНХиГС.

Данный проект уже получил господдержку на высшем уровне. К делу также подключились Министерство науки и высшего образования России и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Во второй половине дня участники масштабного совещания обсудили итоги нацпроектов в 2021 и планы на 2022 год. Президент России поставил перед регионами важные задачи: повысить численность населения, улучшить уровень жизни с комфортными условиями.

- Только в прошлом году в крае уже реализовывалось 46 региональных программ по 11 направлениям нацпроектов. Более восьми тысяч человек получили поддержку, 84 образовательные организации оснастили современной техникой. Благоустроено 130 общественных территорий и 350 дворов, отремонтировано 126 километров дорог, - отчитался Михаил Дегтярев.

Также в 2021 году в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда» в эксплуатацию введены шесть объектов, в их числе детсад в селе Мирное, физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском, водозабор в поселке Многовершинный и так далее.

В ближайшее время перед краем стоят не менее серьезные задачи. В 2022 году построить новые детские сады, школы, больницы, провести четвертый этап реконструкции хабаровской набережной и не только. Но лишь через сотрудничество власти и бизнеса можно реализовать по-настоящему амбициозные проекты.

- Программа работ края по капстроительству только на этот год превышает 11 миллиардов рублей. Поэтому необходимо наладить государственно-частное партнерство.

На данный момент число таких проектов более 40, на которые выделено 80 миллиардов рублей. В их числе трасса «Обход Хабаровска». А в будущем запланирована постройка очередного детского оздоровительного лагеря, нового здания Дальневосточного художественного музея, а также реконструкция санатория «Уссури» и появление центра протонной терапии.

Михаил Дегтярев своими усилиями сумел привлечь к региону внимание чиновников из Москвы, а также глав крупных госкорпораций. Благодаря этому в Хабаровском крае решена проблема дефицита ресурсов, из-за которой никакие проекты реализовать нельзя.