В Хабаровском крае убили депутата Владимира Миллера

Владимира Миллера убили 25 января. Фото: Социальные сети Владимира Миллера

В рабочем поселке Многовершинный Хабаровского края 3 февраля задержали мужчину, который подозревается в убийстве местного депутата Владимира Миллера. Информация об этом появилась в социальных сетях. В постах сообщается, что преступник являлся лидером этнической преступной группы.

По информации из сети, мужчину задержали у него дома. Предполагается, что у злоумышленника и его сообщников были изъяты деньги и оружие: пять пистолетов, три гладкоствольных ружья и 157 патронов. В преступном обороте находились шесть миллионов рублей. По предварительной информации, деньги также изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

В пабликах в социальных сетях после задержания убийцы депутата появились шокирующие подробности. В постах говорится о том, что у членов ОПГ более трех лет в рабстве находились люди славянской внешности. Однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли.

- Убийство действительно было. Задержание тоже было. Сейчас следствие работает. Все подробности про ОПГ и рабство – ложь, - рассказали «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах.

Напомним, Владимира Миллера убили 25 января. На момент смерти ему было 47 лет. В сентябре 2018 года он стал депутатом Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный». Известно, что на мужчину были заведены уголовные дела: о хищении чужого имущества (судимость была погашена) и о браконьерстве.

Известно также, что в 2017 году в Николаевске-на-Амуре Миллер судился со своим работодателем. Тогда мужчина работал горным мастером подземных горных работ рудника в АО «Многовершинный». В суд он обратился, чтобы признать незаконными приказы о дисциплинарных взысканиях в виде замечания и выговора, а также получить компенсацию за полученный моральный вред.

На объектах были выявлены нарушения, в которых обвинили Миллера. Тогда мужчина частично выиграл суд. Один из приказов был признан незаконным, и работнику возместили моральный ущерб.

Конфликты на руднике продолжаются и сейчас. После смены акционеров там поменялся порядок работы для сотрудников: их хотели приравнять к вахтовикам. Тогда работники создали петицию, которую подписали более 450 человек. Сейчас их права восстановлены.