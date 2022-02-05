Объединить Хабаровск и Владивосток: два города предложили связать скоростной железной дорогой

Урбанисты представили идею объединить два крупных города Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Ни один город российского Дальнего Востока не может конкурировать с мегаполисами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для выхода ДФО на новую стадию развития, урбанисты представили идею объединить два крупных города - Хабаровск и Владивосток - в агломерацию. Для этого предложили проложить скоростную железную дорогу.

- Сегодня это немножко сложно представить, потому что Владивосток и Хабаровск не так близки. Я считаю, реальная агломерация возможна, если они связаны наземным транспортом. […] Рано или поздно нужна скоростная связь между Владивостоком и Хабаровском, - цитирует ТАСС Алексея Чекункова, министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Он также отметил, что реального проекта пока нет, но в планах взять идею в проработку и в какой-то момент выйти с конкретными цифрами. По словам министра, дело не в стоимости реализации инициативы и ее окупаемости, а в стратегическом развитии ДФО.

Расстояние между Хабаровском и Владивостоком около 750 километров. Время в пути на поезде занимает порядка 12 часов.