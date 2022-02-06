В Биробиджане участились случаи отравления бродячих собак

Собак, решивших полакомиться подарками от прохожих, ожидает мучительная смерть Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Недавно в микрорайоне Биробиджан-2 бездомные собаки покусали сразу двоих детей с перерывом в несколько дней. Мальчик и девочка оказались родными братом и сестрой. Последствия нападения стали серьезными: школьников ожидало долгое лечение, включающее трехмесячный курс ежедневных уколов. Тогда выяснилось, что эта стая не первый раз пытается покусать прохожих. Свидетели сообщили, что давно боятся ходить по некоторым улицам, а их соседи жалуются на агрессивное поведение животных.

Некоторые жители столицы ЕАО решили самостоятельно заняться контролем популяции бездомных животных. Проблему устраняют кардинальным образом: подсыпают отраву под видом угощений. Очевидцы сообщили, что несколько собак умирали в муках прямо на их глазах. Такой способ расправы противозаконен, однако решительных биробиджанцев последствия не останавливают. Помимо бродячих собак, жертвами могут стать и домашние питомцы, вышедшие на прогулку. Теперь владельцы собак рискуют остаться без животных, случайно съевших что-то на улице.

Местная зоозащитная организация «Добрые руки» обратила на происходящее внимание и составила инструкцию для хозяев, чьи животные пострадали от действий отравителей.

- Отраву обычно подкладывают в еду: сыр, сосиски или колбасу. Первые симптомы появляются через 30-60 минут. Собака не может ходить или пытается убежать. Как только вы обнаружили нарушенную координацию животного, необходимо срочно доставить его в ветклинику в течение 10-15 минут. Если больница находится далеко, необходимо самостоятельно ввести собаке пиридоксин (витамин В6) из расчета 1 миллилитр на килограмм веса, а затем везти в ветклинику, - рассказали в «Добрые руки».

Недавно похожие случаи начали происходить и в Хабаровском крае. Неизвестные отравители убили пса, живущего на территории жилого сектора на цепи и в будке. Собаку пытались спасти, но его отравили повторно, и он не смог справиться с двойной дозой яда. Местные жители отмечали, что собака не была агрессивной, жила рядом с местным сторожем и не лаяла по ночам.

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