Жители поселка имени Горького в Хабаровском крае остались без воды

Без воды остались 134 дома Фото: Иван ВИСЛОВ

134 многоквартирных дома, 331 частный дом и 3 социальных объекта в поселке имени Горького остались без воды. Всему виной авария, произошедшая по адресу улица Горького, 62.

- Произошла крупная авария у МУП «Водоканала». Сейчас ведутся ремонтные работы, которые по плану закончатся к вечеру. Пока что точные сроки возвращения воды назвать затруднительно. Днем в поселок Горького подвезут воду, поэтому жителям нужно внимательно следить за происходящим из окон. – рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровска.

Повреждение водопровода омрачило настроение жителей. В социальных сетях они уже успели поделиться безрадостными новостями.

- Ни у кого нет воды. Планировала приготовить еду на неделю, постирать вещи и прибраться в доме, а теперь даже пить нечего, - рассказала одна из жительниц поселка имени Горького.

В прокуратуре Железнодорожного района сообщили, что в настоящее время проводится проверка соблюдения жилищных прав граждан. После ее окончания будет дана оценка действий должностных лиц организации, отвечающей за данный участок.

Недавно похожий случай произошел и в Биробиджане. Ответственным за произошедшее оказалось то же МУП «Водоканал». На центральном водозаборе из строя вышел сетевой насос, оставив жителей без воды. Прокуратура проводит проверку в отношении предприятия по данному случаю.

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