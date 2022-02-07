В Комсомольске-на-Амуре подростки помогли задержать грабителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Комсомольске-на-Амуре подростки помогли задержать грабителей. Парни не остались в стороне, узнав от своего друга, что тот стал свидетелем преступления, и решили, не дожидаясь приезда полиции, разыскать обидчиков 81-летнего пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
- Обвиняемые по делу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали во дворе дома на 81-летнего мужчину, распылили ему в глаза перцовый баллончик, выхватили из рук пакет с имуществом и покинули место преступления. Свидетелем нападения стал несовершеннолетний местный житель, который оказал первую помощь пожилому мужчине и проводил его домой, - поделилась подробностями произошедшего представитель ведомства Анна Исаева.
По ее словам, после этого школьник позвал на помощь друзей, и они вместе прочесывали близлежащие дворы в поисках нападавших. Искать пришлось недолго. Парни удерживали грабителей до тех пор, пока не приехала полиция.
Преступники были отправлены под суд. Один из них во всем сознался и раскаялся, извинившись перед пенсионером. Второй же до последнего утверждал, что ничего плохого он не сделал. В итоге в исправительную колонию строгого режима на четыре года отправились оба.
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