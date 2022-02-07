За взятку осудят двух жителей Хабаровского края

Не все дела в лесничестве решались законным путем Фото: Олег УКЛАДОВ

40-летняя инженер КГКУ «Аванское лесничество» обвиняется в получении взятки. Жительница Хабаровского края брала деньги от граждан, чтобы ускорить рассмотрение заявлений на заготовку древесины и оформление договоров купли-продажи лесных насаждений.

По версии следователей, в 2018 году к ней обратился мастер предприятия. Он хотел заключить договоры о покупке частей леса для нужд 24 жителей города Вяземского. Тогда сотрудница лесничества предложила ему занести ей 36 тысяч, чтобы сделка прошла быстро и гладко. Мужчина согласился и передал оговоренную сумму инженеру на руки. Однако тайное стало явным. Теперь перед судом предстанут оба участника незаконной сделки.

- Дела возбуждены в отношении и взяткодателя, и в отношении взяткополучателя. Лицо, обвиненное в даче взятки, будут судить по части первой статьи 291. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Лицо, получившее взятку, будут судить по части второй статьи 290. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации.

Предъявить обвинения помогли действия сотрудников УФСБ России, которые и запустили проверку на предприятии. Для этого они провели комплекс следственных и процессуальных действий, доказавших наличие подпольных сделок в лесничестве.

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