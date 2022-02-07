Автобус загорелся в Комсомольске-на-Амуре. Фото: yama_blog.kms

В понедельник, 7 февраля, в Комсомольске-на-Амуре загорелся пассажирский автобус маршрута №26 (18). ЧП случилось в 10:30 утра на перекрестке улиц Дикопольцева и Юбилейной в районе остановки «Универсам». На место вызвали отряд пожарных.

- Сотрудники МЧС в течение десяти минут полностью потушили огонь. Автобус не находился на маршруте и стоял на месте, поэтому пассажиров внутри не было. Загорелся моторный отсек. Площадь пожара составила порядка шести квадратных метров. Автобусу теперь требуется ремонт, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.

Причины возгорания будет устанавливать собственник транспортного средства. Автобус принадлежит компании «Пять звезд». Возможно, пожар случился из-за технической неисправности в моторе. Часто в подобных случаях водители справляются самостоятельно при помощи огнетушителя и других подручных средств.

Напомним, 12 января 2022 года, тоже в 10 утра, но уже в Хабаровске загорелся пригородный автобус маршрута №104. Пожар случился, когда водитель подъехал для небольшого перерыва к автовокзалу - конечной остановке. Инцидент попал на видео, на котором видно, как в двигателе полыхает огонь и валит дым.

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