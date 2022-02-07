Комсомольские аниматоры приступили к созданию мультфильма по нанайским легендам

Мультфильм будет выполнен в технике двухмерной покадровой анимации. Фото: green_stone_eaters

Анимационная студия «Зеленые камнеежки» из Комсомольска-на-Амуре приступила к созданию короткометражного двухмерного мультфильма «В поисках Черного Дракона». Проект основан на нескольких нанайских легендах и интересных местах, связанных с ними. Мультфильм будет тесно связан с рекой Амур, который и называют черным драконом в Китае.

Студия выложила первые концепт-арты к грядущему проекту, которые разрабатывали еще к форуму «Амур». Проект реализуется за счет гранта от Росмолодежи.

- Мы находимся на самом раннем этапе производства. На создание мультфильма выделено 260 тысяч рублей - такая сумма государственного гранта, выигранного на форуме «Амур» в 2021 году. Это будет очень короткий мультфильм, не больше пяти минут. Он призван заинтересовать зрителя, чтобы тот больше узнал о легендах края, в котором живет. Мы постараемся сделать мультфильм максимально волшебным и верим, что он понравится зрителям, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Бондаренко, художественный руководитель Digital Art Studio «Зеленые камнеежки».

В основе сюжета - нанайские легенды, связанные с Амуром. Фото: green_stone_eaters

Мультфильм создатели обещают выпустить в августе-сентябре 2022 года. Его можно будет посмотреть в интернете и, возможно, на местных телеканалах.

Также комсомольчане запустили «Школу комиксов», которая финансируется за счет второго гранта на 290 тысяч рублей. До 15 февраля идет набор участников от 14 до 35 лет, обучение начнется в апреле и продлится до июня. В процессе работы художники создадут четырех-восьмистраничный комикс по теме русской классики или сказок. По итогу будет напечатан сборник, который бесплатно распространят по библиотекам и музеям.

Напомним, в декабре 2021 года комсомольская студия «Зеленые камнеежки» выпустила свой первый полнометражный мультфильм «Сказка про Федота-идиота и Ивана-Дурака». Это экранизация одноименной книги Эдгарда Зайцева - местного клинического психолога и писателя. Он же выступил автором и продюсером проекта.

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