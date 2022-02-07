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Общество7 февраля 2022 4:58

Морозы и снег: зима преподнесет очередной сюрприз в Хабаровском крае

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Хабаровском крае
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Зима крепко держит край и не собирается надолго уступать свое место теплу

Зима крепко держит край и не собирается надолго уступать свое место теплу

Фото: Влад КОМЯКОВ

Минувшие выходные в Хабаровском крае выдались относительно теплыми и местами - снежными. Температуры продолжили повышаться и в первый рабочий день, 7 февраля. Но повышение - лишь временное, и совсем скоро морозы вновь ударят по региону.

Зима крепко держит край и не собирается надолго уступать свое место теплу. Всю предстоящую неделю погода в регионе будет неустойчивой. Ожидается, что ночные температуры будут колебаться от -27 до -18 градусов. Днем столбики термометров покажут до -12 градусов.

- Ближе к выходным или в субботу ожидаем приход циклона и небольшой снег. Поэтому повысятся температуры до -18 градусов ночью и до -10 -13 градусов днем, - рассказала в эфире радио «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Сильных ветров синоптики пока не ожидают - погода еще не начала перестраиваться к весне. В среднем скорость ветра в регионе колеблется от 4 до 15 метров в секунду. Обычно с приближением весны в крае учащаются снегопады. Это связано с южными циклонами, которые любят заходить в регион, особенно в марте. Вероятно, этот год не станет исключением.

Общество: ВОПРОС ДНЯ
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