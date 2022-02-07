Хабаровскому «Амуру» грозит выбывание из гонки за место в плей-офф Кубка Гагарина

Сейчас «тигры» находятся на 9 строчке Восточной конференции Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса. Решение продиктовано опасениями за самую важную часть гонки за Кубок Гагарина - плей-офф. Из-за этого хабаровский «Амур», как и еще семь команд лиги, могут завершить сезон досрочно.

- Пока мы ждем олимпийский хоккей, продолжаем работу над подготовкой к самой важной части сезона – плей-офф. И он обещает быть упорным и непредсказуемым, так как нет явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина. Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне, - говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Таким образом, «Амур», вероятно, покидает регулярный чемпионат. Сейчас «тигры» находятся на 9 строчке Восточной конференции. В копилке хабаровчан 46 очков, набранных за 50 проведенных матчей. Место в плей-офф у «Амура» вырвал «Барыс» (Казахстан). «Барсы» занимают 8 место, в их активе 48 очков за 47 игр.

- Окончательное решение о досрочном завершении регулярного чемпионата еще не принято, оно вынесено на обсуждение. Как только появится представление о будущем регулярного чемпионата, мы будем готовы прокомментировать решение, - рассказал «КП» Алексей Чечелев, пресс-атташе ХК «Амур».

«Тигры» еще не исчерпали попытки выйти в плей-офф. Впереди хабаровчан ждали четыре игры, две из них - с аутсайдерами турнира «Куньлунь Ред Стар».

С учетом новых правил, плей-офф начнется 1 марта. В Западной конференции СКА сыграет с минским «Динамо», «Йокерит» выйдет на лед против «Спартака», ЦСКА проведет матч с «Локомотивом», московское «Динамо» схлестнется с «Северсталью».

В Восточной конференции «Металлург» сыграет с «Барысом», «Трактор» сразится с «Нефтехимиком», «Ак Барс» — с «Авангардом», а «Салават Юлаев» поборется с «Сибирью».