Поссорился с пассажиром из-за спирта и хотел фото с собакой: вахтовик из Бурятии получил срок за дебош в самолете в Хабаровске

Вылетал вахтовик домой из Магадана через Хабаровск 30 июля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Максим (имя изменено - прим. ред.) - семьянин из Бурятии, который поехал на вахту в Магадан. 42-летний мужчина работал газоэлектросварщиком, и когда смена закончилась, отправился домой. То ли от радости, то ли от стресса вахтовик решил выпить спиртного. Но не рассчитал с количеством и устроил пьяный дебош на борту самолета.

Вылетал Максим домой из Магадана через Хабаровск 30 июля 2021 года. Перед поездкой мужчина принял около трех литров пива, затем «махнул» несколько стопок коньяка. В самолете вахтовик разговорился с пассажиром, у которого с собой оказалось немного спирта. Мужчины выпили все запасы, но душа газоэлектросварщика требовала продолжения.

Разгоряченный алкоголем вахтовик начал выражать свой протест. Максим обматерил чуть ли не весь салон и агрессивно отвечал на все замечания. Следующей жертвой мужчины стала женщина с собакой. Милый песик настолько сильно понравился газоэлектросварщику, что он захотел с ним сфотографироваться и накормить колбасой. Хозяйка собаки, естественно, была против такого проявления внимания.

Хулигана не могли утихомирить ни бортпроводники, ни пассажиры. Одного из соседей Максим схватил за шею и упал. Вместо «спасибо» помогавший вахтовику подняться бортпроводник едва не отхватил по лицу. Усадить дебошира в кресло удалось к концу полета, и то на 15 минут. Когда самолет пошел на посадку, мужчина с матами пошел на кухню, где высказал бортпроводникам все свои претензии.

В Хабаровске самолет приземлился успешно, салон Максим покинул в сопровождении полицейских. Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство на воздушном судне, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка».

- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя и учитывая, что виновный принес извинения потерпевшим, приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, - рассказала «КП» Екатерина Понкратова, старший помощник Хабаровского транспортного прокурора.

Приговор суда в законную силу не вступил.