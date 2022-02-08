Бельгийский режиссер снимает независимое кино о любви на Колыме

В основе фильма лежит реальная история. Фото: instagram @nicolas.graux

Бельгийский 33-летний режиссер-документалист Николя Гро снимает в Магадане независимое художественно-документальное кино о любви. На данный момент идут репетиции и подготовка к съемкам, которые начнутся уже в марте и продлятся около месяца. В октябре прошлого года Николя Гро проводил творческую встречу с местными жителями в библиотеке, затем уехал и снова вернулся уже со съемочной группой в 2022 году. Во время подготовки к съемкам Николя много общался с местными жителями, фотографировал и делал заметки для наилучшего погружения.

В картине принимают участие непрофессиональные артисты, и все они - обычные магаданцы. Артистов для массовых сцен режиссер набирает через социальные сети. Детали проекта пока что держатся в секрете. Единственное, что известно о фильме, это то, что в основе сюжета лежит реальная история молодого магаданца, который стоит перед выбором - отправиться вслед за девушкой в Санкт-Петербург или остаться в родном городе. Это фильм о привязанности к дому, по словам бельгийца.

- Предыдущий свой фильм Николя снимал в Лаосе. И это были очень сложные съемки, которые вымотали режиссера как физически, так и морально. И в какой-то момент он решил уехать на другой конец Земли, в иное по атмосфере место. Таким образом, Николя оказался в Магадане. Это было еще в 2018 году. В первый раз он тут просто гулял и знакомился с людьми, так как немного владеет русским. За несколько лет Николя написал сценарий для своего нового фильма, который решил снимать в Магадане. ГУЛАГа это никак не касается, действие будет происходить в современности. Когда этот фильм можно будет увидеть - пока неизвестно, обычно работы Николя сразу попадают на различные фестивали, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина».

Где бы Николя Гро не оказался, он везде изучает людей и места, в которых они живут. Также, по словам бельгийца, в Магадане очень красивый свет в зимнее время, особенно рассветы и закаты. Для передачи всех тонкостей, атмосферы, цвета и света Магадана кинематографист решил использовать пленку. Николя считает, что это материальное воплощение памяти. Показ фильма должен состояться в этом году.