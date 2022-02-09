В Хабаровском крае увеличили число коек для детей с ковидом
Фото: Правительство Хабаровского края
Омикрон-штамм коронавируса особенно сильно ударил по детям, поэтому в Хабаровском крае для маленьких пациентов увеличили коечный фонд. Об этом сообщили в правительстве региона.
Так, например, в детской краевой клинической больнице имени Пиотровича было 25 мест для детей с ковидом, а теперь их 60. Чтобы не заразились те, кто поступал на плановое лечение, их перевели в другие медучреждения.
- Дети стали болеть чаще. На прошлой неделе за один день было госпитализировано 12 ребят. Сейчас на стационарном лечении находятся 22 ребенка, в том числе младенец, которого из палаты интенсивной терапии перевели в обычную, - рассказал главный врач детской краевой клинической больницы имени Пиотровича Иван Гончаров.
Он отметил, что в его медучреждении к волне ковида готовы. Туда были закуплены дополнительные лекарства, весь персонал ознакомился с последними методическими рекомендациями федерального минздрава.
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Симптомы коронавируса у детей:
При поступлении маленьким пациентам проводят экспресс-тестирование. Дети до четырех лет госпитализируются вместе с родителями.
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