В Хабаровском крае увеличили число коек для детей с ковидом Фото: Правительство Хабаровского края

Омикрон-штамм коронавируса особенно сильно ударил по детям, поэтому в Хабаровском крае для маленьких пациентов увеличили коечный фонд. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, например, в детской краевой клинической больнице имени Пиотровича было 25 мест для детей с ковидом, а теперь их 60. Чтобы не заразились те, кто поступал на плановое лечение, их перевели в другие медучреждения.

- Дети стали болеть чаще. На прошлой неделе за один день было госпитализировано 12 ребят. Сейчас на стационарном лечении находятся 22 ребенка, в том числе младенец, которого из палаты интенсивной терапии перевели в обычную, - рассказал главный врач детской краевой клинической больницы имени Пиотровича Иван Гончаров.

Он отметил, что в его медучреждении к волне ковида готовы. Туда были закуплены дополнительные лекарства, весь персонал ознакомился с последними методическими рекомендациями федерального минздрава.

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Симптомы коронавируса у детей:

При поступлении маленьким пациентам проводят экспресс-тестирование. Дети до четырех лет госпитализируются вместе с родителями.

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