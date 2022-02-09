«Ларек у нас бессмертный»: хабаровские бутлегеры торгуют спиртным из-под прилавка

Рейд на ларек. Фото6 скриншот с видео

В Хабаровске в микрорайоне «Пятая площадка» уже долгое время общественники борются с местными бутлегерами, которые обосновались в круглосуточном ларьке на остановке «Горбольница №11». Торгуют там в основном пивом из паленого спирта.

Ранее в районе было около четырех торговых точек, где металл обменивали на деньги или спирт, но их удалось закрыть. В итоге остался только один подобный ларек.

- Он у нас бессмертный. Воюем мы с этим ларьком уже три года. У этой спиртоточки постоянно собираются все маргинальные личности. После давления полиции и прокуратуры ларек стал работать только в позднее время суток, что, разумеется, мешает окружающим. В особенности на него жалуются пациенты и посетители больницы. Если бы ларька там не было, то и безобразия такого не творилось. Были и массовые отравления. Например, мои знакомые купили там пива и отравились, - рассказал «КП» - Хабаровск» Андрей Алехин, помощник депутата по городскому округу №9.

Ящики с алкоголем. Фото предоставлено героем публикации

Помимо Андрея с ларьком боролась местная молодежь, правда, не совсем законно - ребята разбивали стекла и даже пытались его поджечь. Но хозяин делал ремонт и находил новых арендаторов.

Дошло до того, что администрация Индустриального района через суд расторгла договор аренды с владельцем и потребовала убрать ларек. Однако предприниматель до сих пор этого не сделал. Более того, он перестал сдавать павильон в аренду и начал торговать сам.

Также в попытках пресечь незаконную торговлю алкоголем к торговой точке регулярно наведываются полицейские рейды, последний был 2 февраля. Однако наученный опытом владелец ларька заперся внутри и не выходил наружу.

Этиловый спирт из которого делают алкоголь. Фото предоставлено героем публикации

- Полиция опросила закупщиков, затем сотрудники начали стучаться в дверь ларька. Владелец заперся внутри и выключил свет. Раньше он открывал, и полиция изымала алкоголь. Но в этот раз такого не произошло. Достучаться до владельца не получилось, поэтому сотрудники составили протокол - невыполнение законных требований сотрудников полиции и продажа алкогольной продукции. Взламывать дверь полицейские не стали, ссылалась на закон.

В полиции «Комсомолке» комментировать ситуацию отказались, дать ответ согласились только после официального запроса.

Напомним, в прошлом году в Хабаровске на помощника депутата по городскому округу №9 напали трое неизвестных прямо в подъезде его дома. Мужчине пришлось отбиваться от противников голыми руками. Андрею Алехину удалось скрыться в квартире, но бандиты продолжили свои попытки наказать мужчину - громко стучали в дверь и пытались проникнуть в помещение. Семья внутри жилища не на шутку перепугалась.

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