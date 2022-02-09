Двое мужчин украли детский снегоход из подъезда в Хабаровске

Очевидцы говорят, что воры орудуют в нескольких домах Источник: Инстаграм/@mestoprokhv Фото: Социальные сети

В Хабаровске начался сезон подъездных краж. Люди нередко оставляют свои пожитки у двери квартиры, чтобы быстро взять необходимое перед уходом. Можно наблюдать коляски, велосипеды, самокаты, даже санки и ледянки, приставленные к стенам в подъездах. Некоторые злоумышленники только и ждут, чтобы забрать такие бесхозные вещи себе.

Лица «героев» истории Источник: Инстаграм/@mestoprokhv Фото: Социальные сети

Двое грабителей орудуют в районе «Хабаровск 2». На днях мужчины зашли в подъезд дома №21 на Аэродромной улице. Оглядевшись по сторонам, воры приступили к поиску добычи. Они прошли по лестнице на другой этаж, а спустя время вернулись, держа в руках детский снегоход. Зачем двум взрослым мужчинам транспортное средство чужого ребенка - остается загадкой. Вероятным ответом служит желание сдать санки в комиссионный магазин и выручить деньги с «продажи».

Женщина, обнаружившая пропажу своего имущества, обратилась в полицию. Кроме того, хабаровчанка залила видео с ограблением и фотографии воров в сеть, оставив им послание:

- Мужики, принесите снегоход туда, откуда взяли. Не ломайте себе жизнь из-за детских санок, в тюрьме не оценят тем более, - написала женщина.

Грабитель посмотрел прямо в камеру Источник: Инстаграм/@mestoprokhv Фото: Социальные сети

Жительница, оставшаяся без снегохода, оценила ущерб в пять тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов уже взялись за розыск грабителей.

- По данному факту сотрудниками отдела полиции №5 УМВД России по Хабаровску проводится проверка. По ее окончании будет принято законное решение, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Пришли все в черном, но лица закрыть забыли Источник: Инстаграм/@mestoprokhv Фото: Социальные сети

Как сообщили в полиции, такой вид преступлений распространен в Хабаровске. Только начинается сезон краж летом, когда все больше людей предпочитает передвигаться на велосипедах. Грабители выносят имущество, а затем сдают в комиссионки. Такой нехитрый способ заработка привлекает нарушителей закона, ведь чужое имущество буквально стоит у всех на виду.

- Мы рекомендуем не оставлять вещи в подъездах и стараться хранить их в квартирах. Может быть, это неудобно, зато будет гарантия, что вещь не станет добычей злоумышленников. Когда вещи оставляют в местах общего пользования, необходимо принимать меры к сохранности имущества. Бюджетные противоугонные устройства на велосипедах, например, достаточно легко перекусываются при помощи болторезов. Необходимо позаботиться, чтобы замок был надежный, - рассказал Кирилл Блинов.

Все-таки необходимо помнить, что мы сами в ответе за свое имущество. Полно недобросовестных людей, которые обходят и домофоны, и камер не стесняются. Даже если к соседям полное доверие, никогда не знаешь, кто еще может проходить мимо твоей двери.

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