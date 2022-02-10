«Она призналась, что травила»: в ЕАО обнаружили виновницу гибели бездомных собак

Догхантерша орудует в районе Птичника Фото: скриншот из видео Фото: Социальные сети

В Биробиджане произошел вопиющий случай. Екатерина (имя героя изменено) увидела на улице собаку и решила покормить ее. Мимо шла незнакомка в ярком пуховике, которой на глаза попалась девушка с собакой. Эта картина глубоко возмутила неизвестную, и та начала сыпать оскорблениями в адрес девушки. Устной перепалки ей оказалось недостаточно, тогда она накинулась на Екатерину с кулаками и ударила ее по лицу. Как оказалось, женщину возмутило поведение неравнодушной любительницы животных, потому что сама она как раз выступает за другую сторону. Женщина в фиолетовой куртке призналась, что она травит бродячих животных и не собирается прекращать это делать. После этого Екатерина начала записывать возможную догхантершу на телефон в надежде, что та повторит свое заявление на камеру. Такого, однако, не произошло. Кроме потока матерных ругательств ничего другого услышать больше не удалось.

Все произошедшее возмутило девушку, но больше всего - тот факт, что агрессивная прохожая травит собак. Видеозапись девушка прислала в паблик зоозащитников Биробиджана. Правда, звук пришлось вырезать, ведь женщина не сказала ни одного цензурного слова. Полное видео Екатерина отнесла в полицию вместе с заявлением на живодерку за оскорбления и драку.

- У нас доказательств никаких нет. Жительница Биробиджана дала нам эту информацию. На этом видео нет признания, но эта девушка - адекватный человек, и она рассказала нам о произошедшем. С этим будет разбираться полиция. Смогут ли они выявить следы преступления, мы узнаем позднее, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Батенкова, председатель общества «Добрые руки Биробиджан».

Стоит отметить, что случаи отравления бродячих собак участились в Биробиджане в последнее время. Прохожие своими глазами наблюдали, как собаки умирают прямо на улице со стекающей изо рта пеной. Неизвестные подкидывают собакам «лакомства» с лезвиями или ядом внутри, отчего животные погибают в муках. Такие действия незаконны, но не всех людей это останавливает. Находятся и жители, оправдывающие догхантеров. По их мнению, те очищают улицы города от агрессивных собак, нападающих на людей. Однако пользователи Сети рассказывают, что от действий истребителей питомцев страдают и домашние собаки. Пока хозяева гуляют с ними, активные животные незаметно съедают подкинутую на улице «вкусняшку». В итоге пса приходится в срочном порядке везти в клинику, но даже это не всегда помогает, и некоторые домашние собаки гибнут на руках людей.

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