Шиковал в ресторанах и давал на чай из казны: сбежавшего от суда экс-главу Фонда капремонта Колымы нашли под Петербургом

Появились новые подробности в громкой истории о растрате бюджетных денег Фонда капремонта на Колыме. Фото: Магаданская областная дума

Появились новые подробности громкой истории о растрате бюджетных денег Фонда капремонта на Колыме. Напомним, что экс-глава организации Владимир Кабанов, по версии следствия, покупал за казенный счет украшение, обедал в ресторанах и разъезжал на такси. Во время суда бывший чиновник покинул область и скрывался от полиции.

НА ЧАЙ ИЗ БЮДЖЕТА

Владимир Кабанов был назначен и. о. гендиректора колымского Фонда капремонта в феврале 2019 года. Тогда у общественности и местных депутатов появилось много вопросов к работе организации. Например, за весь год не было отремонтировано ни одного крупного объекта, а аукционы не проводились. В декабре работу фонда проверила Контрольно-счетная палата (КСП).

Выводы оказались весьма интересными. Выяснилось, что Владимир Кабанов превратил фонд в личный кошелек. За счет денег организации, которая существует на бюджетные ассигнования, экс-гендиректор пользовался vip-залами во время перелетов, погулял по Розе Хутор в Сочи и разъезжал на такси.

Почти 165 тысяч казенных рублей, по данным члена колымской Общественной палаты Ивана Субботина, Владимир Кабанов потратил на питание в кафе, ресторанное обслуживание в номерах и чаевые. 20400 рублей ушло на украшение, в 4200 рублей обошлась замена стекла смартфона. Все это экс-глава фонда, как считают следователи, выставлял как компенсацию представительских функций. Общий ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

ПРОЩАЙ, СЕВЕР!

После того как вскрылась растрата, губернатор Магаданской области уволил Владимира Кабанова. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хищение путем присвоения…» и «Злоупотребление полномочиями».

Экс-глава фонда, не теряя времени, покинул регион и обосновался, по информации источника в правоохранительных органах, под Санкт-Петербургом в городе Кудрово. Но дома бывшего чиновника ни местные полицейские, ни приставы застать не могли. Удача улыбнулась оперативникам 7 февраля. Им удалось задержать 62-летнего Владимира Кабанова.

- Задержанный фигурант будет этапирован на территорию Магаданской области, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.

Бывшему чиновнику с учетом судебной практики по аналогичным случаям может грозить до пяти лет колонии.