Конфликт «на занятом месте»: жительница Хабаровска пожаловалась на хамское поведение кондуктора

Они не смогли поделить сидение в транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летняя жительница Хабаровска пожаловалась на кондуктора троллейбуса №1. По рассказу девушки, она ехала по делам и увидела свободное местечко. Она даже не подозревала, что вторглась на чужую территорию. Разгневанный кондуктор поспешила прогнать нахалку, ведь та села на ее место. Поскольку таблички с таким указанием не было, то девушка не сомневалась в своей правоте и осталась сидеть. Кондуктора возмутило такое поведение, и она вступила с девушкой в конфликт.

- Она выгоняла меня с места и говорила: «Я на вас сяду, если не уйдете». После всего нашего разговора она три раза пыталась на меня сесть и облокачивалась своим телом, - написала девушка в соцсетях.

На этом конфликт исчерпан не был. Никто из них не хотел уступать и уходить. По словам девушки, кондуктор перешла в режим открытой агрессии.

- А что ей говорить, если она хамка малолетняя? Со школы вышла, устала, видите ли, - с такими словами, по рассказу героини сюжета, женщина подходила к другим пассажирам.

Девушку оскорбили эти слова. Она поспешила добавить, что она вовсе не школьница.

- На минуточку, мне 20 лет, и я учусь в университете, после которого работаю, - дополнила пассажирка.

Действие разворачивалось в троллейбусе №254, следующему по первому маршруту. Он принадлежит перевозчику МУП «ГЭТ», который отвечает за электротранспорт Хабаровска. Там о конфликте не знали, но рассказали, кто же прав в таком случае.

- У кондукторов всегда есть отдельные места. Таблички может не быть, это необязательно. Пассажиры могут садиться, если кондуктор занята в час пик, и ей не до этого. Но когда у нее устали ноги, она может попросить пассажира освободить ее рабочее место. Кондукторы могут сидеть и считать там деньги, например. К тому же, у них тяжелые сумки с мелочью, - рассказали «КП» - Хабаровск» в МУП «ГЭТ».

Таким образом, девушка была неправа. Кондуктор имела полное право попросить студентку покинуть сиденье. Однако почему нельзя было уладить ссору мирным путем - остается загадкой. Видимо, тяжелый день и накопленная усталость дали о себе знать, и пустяковое дело переросло в скандал.

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