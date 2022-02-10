Избил и ударил шокером: майора полиции в Хабаровске подозревают в пытках рабочего

В начале месяца полицейский решил, что рабочий не собирается строить забор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае майор полиции подозревается в избиении и пытках рабочего. По предварительным данным, оперативник посчитал, что строитель его обманет. Полицейский заманил рабочего в квартиру, где избил и ударил шокером.

Инцидент случился весной 2021 года. По неофициальной информации, офицер решил построить забор вокруг дома сожительницы в Хабаровске. Майор нанял рабочего, обрисовал фронт работ и заплатил аванс. Начать строительство договорились в середине июня.

Но полицейский решил, что рабочий не собирается строить забор. Оперативник под предлогом обсуждения дальнейшего сотрудничества пригласил мужчину в квартиру, где, по неподтвержденным данным, пристегнул наручниками и нанес множество ударов по голове. Для пущего эффекта офицер несколько раз ударил строителя шокером.

- Такой инцидент действительно был, но больше пока сказать ничего не могу - идет расследование, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

По неподтвержденной информации, майор полиции стал фигурантом уголовного дела по статье «Самоуправство». Максимальное наказание - до пяти лет колонии. «КП» продолжает следить за развитием ситуации.