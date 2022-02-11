Циклон разгонит «черное небо»: на выходных погода удивит жителей Хабаровского края

На регион выйдет небольшой циклон, который принесет снег и слабый ветер Фото: Борис КОКУРИН

Зима сделает подарок жителям Хабаровского края на ближайших выходных. 12 и 13 февраля синоптики ожидают небольшой циклон. Из-за этого морозы немного ослабят хватку, и в регионе потеплеет.

Всю прошедшую неделю погода в Хабаровском крае была неустойчивой. Температуры колебались от приемлемых -12 градусов до -18-20 градусов. Из-за мороза и отсутствия ветра в приземном слое начали скапливаться вредные вещества, что привело к загрязнению воздуха и так называемому «режиму черного неба». Особенно сильно этот эффект наблюдается в Хабаровске и Комсомольске.

Ситуация обещает измениться в ближайшие выходные. На регион выйдет небольшой циклон, который принесет снег и слабый ветер. Непогода и смена синоптических процессов разгонят выхлопные газы, выбросы и прочие вредные вещества.

- Мы ожидаем небольшой снег, но где-то он будет усиливаться. Самое неприятное - это северо-восточный ветер до 4-9 метров в секунду. Но температурный фон подрастет: ночью столбики термометров будут показывать -16 -17 градусов, а днем - до -10 -11 градусов, - сообщила в эфире радио «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Синоптики не исключают, что циклон может задержаться в регионе до понедельника. Со следующей недели существенных осадков не ожидается, а морозы вернутся вновь.