Павел Симигин: «В Хабаровском крае капремонт ждет лишь одну школу - районы не знают, как участвовать в федеральных программах»

Павел Симигин, депутат Государственной Думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Накануне в Хабаровском крае прошло совещание с представителями региональной и муниципальной власти, чтобы разобраться в проблемах, которые мешают учреждениям и муниципалитетам принять масштабное участие в программе капитального ремонта школ в Хабаровском крае. К слову, в этом году в нее попала лишь одна школа. Как сообщил депутат Госдумы Павел Симигин, это произошло из-за того, что у районов до сих пор нет четкого понимания, как принимать участие в подобных проектах. Более того, информация была противоречива и воспринималась так, что нужно комплексно заходить на объект.

- У нас на каждый год на эти цели заложено порядка 70 миллиардов рублей в федеральном бюджете по указу президента. Но когда школа заходит на капитальный ремонт, возникает другая проблема. Если здание признается аварийным, то нужно куда-то распределить детей. На сегодняшний день я в переписке с Минпросвещения, мы выяснили, что работы можно вести поступательно. Я думаю, мы порешаем все возникшие вопросы с губернатором. Например, на каждую школу в Комсомольске-на-Амуре сделали проектно-сметную документацию на пять объектов. По сути, они накрыли 90 образовательных учреждений. Сейчас объясню. В Городе юности есть три типовых вида школ. Мы подготовили документы на каждый тип, и сегодня закрыв три типа школ и два типа детских садов, можно привязывать к любому зданию. Это позволит сэкономить средства. Мы сейчас эту практику предлагаем распространить на весь регион.

По имеющийся информации, в Хабаровском крае нет школ признанных в аварийном состоянии.

Павел Владимирович сообщил, что есть еще одна немаловажная задача - остановить отток населения с Дальнего Востока. Чтобы люди хотели возвращаться домой, нужно создавать комфортные условия проживания, строить школы, сделать нормальные зарплаты.

- Над этой темой сейчас очень много коллег работает. У нас есть поддержка полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, который болеет всей душой за весь наш регион. Например, его проект «Тысяча дворов», который позволяет нам навести порядок в городах, эта программа даже немного проще, чем другие. Сейчас мы плотно работаем над дальневосточным социальным пакетом, я не будут забегать вперед. В марте мы соберемся с депутатами и внутри обсудим этот вопрос.