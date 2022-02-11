«Прости нас, птенчик»: умер эмоциональный филин, которого забрала полиция из квартиры в ЕАО

С первого взгляда на редкую птицу стало понятно: хищник болен и не может летать. Фото: центр спасения животных «Тигр»

Диким животным не место в квартире или доме, даже тем, кто кажется больным. Для таких зверей существуют специальные центры реабилитации, где опытные специалисты выхаживают пациентов и дают им шанс вернуться на волю. В противном случае животному грозят мучения и смерть.

Оперативники передали птицу в реабилитационный центр. Фото: центр спасения животных «Тигр»

Накануне в ЕАО полицейские изъяли филина. Хищная птица занесена в Красную книгу России, но, видимо, новые владельцы об этом не слышали. Поэтому филин мучился в квартире в необорудованных условиях. С первого взгляда на редкую птицу стало понятно: хищник болен и не может летать.

Казалось, что у филина боевой настрой и он намерен биться за жизнь до победного. Фото: центр спасения животных «Тигр»

Оперативники передали птицу в реабилитационный центр. Во время обследования зверек показал на лице весь спектр эмоций. Предварительный диагноз: перелом крыла. Казалось, что у филина боевой настрой, и он намерен биться за жизнь до победного. Хищник даже начал кушать, а хороший аппетит - полпути к выздоровлению.

Накануне в ЕАО полицейские изъяли филина. Фото: центр спасения животных «Тигр»

Но, к сожалению, филину не суждено было вернуться в тайгу. 10 февраля редкая птица умерла. Точную причину смерти специалисты пока не называют. Но ясно одно: в организме краснокнижного животного начались необратимые процессы, которые резко ухудшили состояние филина.

- Из этой истории можно сделать один очевидный вывод: диких животных и птиц запрещено содержать дома. Слишком много зверей страдает от обычной людской прихоти, - прокомментировали в центре спасения животных «Тигр».

Предварительный диагноз: перелом крыла. Фото: центр спасения животных «Тигр»

На смерть филина бурно отреагировали соцсети. «Все, к чему человек прикасается, умирает», «Прости нас, птенчик», «Лесные обитатели - не домашние питомцы», - пишут пользователи. А в адрес тех, кто держал птицу в неволе, сыпятся оскорбительные комментарии. Вероятно, их ждет штраф до 15 тысяч рублей.