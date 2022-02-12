Парень из Комсомольска рассказал, как спас пенсионера от грабителей. Фото: Илья Лакизюк

В Комсомольске-на-Амуре под суд отправили грабителей, напавших на местного пенсионера. За 81-летнего мужчину в летний день 2020 года заступился 16-летний подросток Илья Лакизюк. Он помог дедушке, а потом вместе с друзьями разыскал и самих преступников. «Комсомольская правда» связалась с парнем, а также представителем прокуратуры, и узнала подробности всех событий того дня.

Нападение было совершено на пожилого мужчину средь бела дня.

— Обвиняемые по делу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали во дворе дома на пожилого мужчину, распылили ему в глаза перцовый баллончик, выхватили из рук пакет с имуществом и покинули место преступления. Свидетелем нападения стал несовершеннолетний местный житель, который оказал первую помощь пожилому мужчине, — рассказала старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Анна Исаева.

Илья помог дедушке прийти в себя и отвел его домой.

— Я когда увидел, что на дедушку напали, испытытвал очень смешанные чувства. Но понял, что нельзя просто пройти мимо. По нему было видно,что он не в силах за себя постоять. Мне кажется, любой бросился на помощь. А как не помочь? Надо помогать в этом мире тем, кто в этом нуждается. Он итак весь прогнил, — говорит Илья.

Но на этом Илья не остановился. Он позвонил двум своим друзьям и предложил поискать обидчиков мужчины.

— Я этот район хорошо знаю, и в курсе, где обычно собираются люди подобного рода. Поэтому у нас на поиски ушел примерно час. А когда нашли, преступники даже сопротивляться не стали. Мы с ними просто общались до приезда полиции, — рассказал парень.

Недавно над мужчинами состоялся суд. Один из них во всем сознался и раскаялся, извинившись перед пенсионером. Второй же до последнего утверждал, что ничего плохого он не сделал. В итоге в исправительную колонию строгого режима на четыре года отправились оба.

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