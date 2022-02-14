Наледи и дикие пробки: снежная погода стала причиной аварий на дорогах Хабаровска

Выезжать в сторону центра необходимо заблаговременно Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В Хабаровске продолжает идти снег. Несмотря на то, что жители рады потеплению, обильные осадки принесли проблемы для автомобилистов. На дорогах города сильные пробки, повсюду аварии, машины заносит на поворотах.

- Пятнадцать минут откапывала машину и счищала снег. За ночь прям сугроб на крыше образовался. На дорогах очень скользко, много водителей ездит неаккуратно, и стоять на Воронежской пришлось долго, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария, жительница Хабаровска.

Некоторые полосы занимает сломанный транспорт Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Из-за типичных для города в такую погоду проблем люди опаздывают на работу. В спешке водители подрезают друг друга и создают аварийные ситуации на дорогах. На днях в Хабаровске из-за погодных условий произошло тройное ДТП с участием КАМАЗа и двух легковушек.

- С утра застряла на Карла Маркса. На «Стрелке» три машины занесло, поэтому часть пути была перекрыта. Остальные пытались поскорее уехать, поэтому лезли на встречку, чтобы обогнать. В итоге опоздала на работу, но хотя бы без аварий. В центре сейчас особенно острые проблемы с движением, - рассказала «КП» Светлана, хабаровчанка.

Водителям следует проявить осторожность, ведь под снегом скрывается гололед, и тормозной путь машины увеличивается. В попытках обогнать всех и доехать пораньше некоторые автомобилисты только усугубляют и без того непростое движение. Пешеходам также следует быть внимательными, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Много машин ездит по городу с налипшим на лобовое стекло снегом, из-за чего водитель может не заметить человека, перебегающего через дорогу.

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