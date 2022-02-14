Температура ниже нормы: погода резко изменится в Хабаровском крае

В этот раз теплая погода подольше погостит в регионе Фото: Евгения ГУСЕВА

Прошедшие выходные в Хабаровском крае порадовали теплой, хоть и снежной погодой. В начале недели температуры продолжат повышаться. Но явление это лишь временное - совсем скоро в регион вновь вернется мороз.

В этот раз теплая погода подольше погостит в регионе. Правда, местами ожидаются небольшие осадки. До 15-16 февраля в крае ночные температуры будут в пределах -15 -22 градусов. Днем столбики термометров покажут -5 -12 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду.

С 17 феврали погода в крае вновь станет морозной. Детские площадки опустеют, на улицах станет меньше просто прогуливающихся горожан. Холод сохранится в регионе как минимум до конца недели. Существенных осадков не ожидается.

- Ночью температуры будут в пределах -20 -27 градусов, днем - от -7 до -14 градусов. Такие показатели ниже нормы на один-два градуса, - рассказала «КП» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.

Вероятно, что на предстоящих выходных сохранится морозная погода. Точный прогноз станет известен в пятницу, 18 февраля.