Хуже, чем в 90-х: на семь тысяч браков меньше заключили в Хабаровском крае в сравнении с 1990 годом

При этом 70 процентов браков в регионе регистрируется в торжественной обстановке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День всех влюбленных, 14 февраля, студию радио «КП» - Хабаровск» посетил начальник отдела ЗАГС Хабаровского края Эдуард Бардовский. Он отметил, что особого ажиотажа в День святого Валентина в ЗАГСе нет, тем более что 14 февраля выпало в этом году на понедельник. Участники беседы обсудили статистику по бракам и разводам в регионе и поразмышляли над причинами услышанных показателей. Большинство браков регистрируется в Хабаровске и Комсомольске.

КОЛИЧЕСТВО БРАКОВ

- Если брать статистику браков по Хабаровскому краю, то с 90-х годов мы потихонечку падаем, намечена тенденция на снижение. Динамика кривая, как уровень температуры у больного. В 1990-м было 16 тысяч браков, а в 2021 году 8186 - самый низкий показатель. В 21-веке пик был в 2011 году - 13657 браков. После чего пошло падение. В этом году 8922 брака, немного рост пошел. Снижение, думаю, связано с тем, что в прошлом году из-за пандемии нам пришлось закрыться на неопределенное время. Сейчас уже немного проще стало работать.

По словам начальника краевого ЗАГСа, объяснение сложившейся ситуации может быть только одно - нестабильная экономическая ситуация в регионе. Молодым парам тяжело завести детей, сначала нужно «встать на ноги».

Хотя регистрация брака не такая дорогая услуга, но идущая за ней свадьба - уже вполне затратное мероприятие. При этом большинство браков регистрируется в торжественной обстановке - 70 процентов, а в неторжественной всего 30 процентов.

Стоит отметить, что самый частый регистрируемый возраст невесты - 23 года, в 496 случаев (пять процентов от общего числа), а жениха - 26 лет - 453 случая, тоже около пяти процентов.

- Самый активный возраст невест - с 20 до 30 лет. В этом диапазоне заключается 48 процентов браков. У женихов этот период в среднем длится с 22 до 32 лет, 50 процентов браков. Большинство пар имеет высшее или техническое образование. 64 процента браков - первые. Средний возраст новобрачных от 20 до 30 лет. Вот такая общая картина складывается по краю.

Большинство старается заключить брак до 25 лет, но есть и те, кто делает это после 80 лет. В прошлом году в крае среди женщин было семь случаев, а среди мужчин девять. Рекордсмены в 86 лет в брак вступали.

- Также у нас вручается памятный знак за супружеское долголетие (50 и более лет, прожитых в браке). За прошлый год пришло порядка девяти тысяч обращений, из них 10 пар живут вместе 70 лет.

При этом многие предпочитают жить в «гражданском браке» (сожительство), не афишируя его.

КОЛИЧЕСТВО РАЗВОДОВ

По статистике, количество разводов в Хабаровском крае 7224 за 2021 год. Максимальный возраст, в котором расторгаются браки - 33 у женщин, 32 года у мужчин. С ними не так все просто.

- Возраст мужчин не указан в 36 процентах случаев. Основной возраст, когда расторгается брак - с 26 до 41 у женщин, у мужчин с 27 до 48 лет. В основном 70 процентов браков расторгаются, когда нет детей, либо он один. В диапазоне от 0 до 10 лет совместного проживания расторгается 66 процентов браков. Самые максимальные сроки - два, три, четыре и пять.

Также с каждым годом в регионе снижается количество новорожденных. Максимальное количество рождений было, опять же, в 1990 году - 24 тысячи, а в 2021 родился 13 991 ребенок. В 2000 году родилось 12 тысяч детей. Максимальный рост в 21 веке был в 2015 году - 19 тысяч, а потом пошел спад.