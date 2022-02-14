Не снизил цену и был застрелен: подозреваемого в убийстве продавца овощей и фруктов нашли спустя 25 лет в Хабаровске

Ключевой свидетель промолчал, но спустя четверть века рассказал все, что видел в тот страшный день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске в суд ушло уголовное дело об убийстве 25-летней давности. Тогда из-за банальной ссоры между покупателем и продавцом последний был застрелен. Ключевой свидетель промолчал, но спустя четверть века рассказал все, что видел в тот страшный день.

ОБИДА

В 90-е годы большинство хабаровчан покупало еду и одежду на рынках. Тогда крупных продуктовых магазинов в городе почти не было, да и цены на базарах не так сильно кусались, а с продавцами можно было поторговаться. В сентябре 1997 года Олег (имя изменено - прим. ред.) пошел на рынок «Многорядов» за продуктами, где задержался у прилавка с овощами и фруктами.

Мужчина набрал нужные продукты и стал торговаться с продавцом. Покупатель просил отпустить овощи и фрукты по оптовой цене. Коммерсант на уступки идти не хотел, поэтому грубо отказал Олегу. Завязалась ссора, покупатель ушел, затаив обиду на несговорчивого продавца.

Каким-то образом Олег узнал, где живет его обидчик с рынка. Мужчина вооружился пистолетом и направился домой к продавцу с твердым намерением добиться извинений. Но несгибаемый коммерсант отказался просить прощения и уже закрывал дверь, когда получил пулю. Олег выстрелил продавцу в голову, избавился от пистолета и залег на дно. Жертва погибла на месте.

25-ЛЕТНЕЕ МОЛЧАНИЕ

Следствие началось сразу же, но никаких зацепок оперативники найти не смогли. Предполагаемые свидетели как один твердили, что ничего не видели и не слышали. В итоге из-за отсутствия подозреваемых следствие по делу было приостановлено в 1998 году.

- Весной 2021 года по указанию генерального прокурора была проведена большая работа по преступлениям прошлых лет, в первую очередь - по тяжким и особо тяжким. По всем таким уголовным делам с 1991 по 2005 год была перепроверена законность принятых решений. Во всем массиве попалось и данное дело. Выяснилось, что тогда не были проведены все необходимые следственные действия, поэтому имелись основания на возобновление следствия, - рассказал «КП» Илья Блудов, прокурор Индустриального района города Хабаровска.

И работа закипела вновь. Следователи отработали мотивы преступления и поговорили с людьми, которые могли быть осведомлены о деталях убийства. Так в деле появился ключевой свидетель, рассказавший детали преступления и указавший на подозреваемого. 25 лет назад очевидец решил утаить эти детали - боялся за свою жизнь и здоровье.

ОФИЦИАЛЬНО

Подозреваемого задержали по уголовному делу об убийстве. Олег полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед родственниками жертвы.

- Срок давности по данному преступлению истек. Тем не менее убийство было раскрыто с обвинительным уклоном. Дело хоть и будет прекращено, но по нереабилитирующему основанию с доказанностью факта совершения обвиняемым преступления, - сообщил Илья Блудов.

Сейчас мужчина ждет суда.