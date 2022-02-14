Замкнулась в себе, а теперь хочет жить: хабаровчанка на инвалидной коляске покоряет Tik Tok

Юлия Пименова вдохновляет тысячи людей Источник: Инстаграм/@juli_p8888 Фото: Социальные сети

40-летняя Юлия Пименова из Хабаровска стала блогером с аудиторией более 150 тысяч подписчиков в Tik Tok. Она вдохновляет людей не стесняться себя и любить жизнь, ведь свои видео она снимает прямо в инвалидном кресле, к которому прикована вот уже 18 лет. Юлия родилась в Комсомольске-на-Амуре. В 2004 году, когда ей было 22 года, девушка упала с шестого этажа, сломав себе два позвонка, кости таза и пятку. К сожалению, она больше не сможет ходить, но это не мешает ей радоваться каждому дню и излучать позитив.

- Травму я получила по молодости и глупости. После этого случая я ушла в себя и замкнулась. Шесть лет я потратила на восстановление и тренировки. Что смогла, то сделала, теперь хочу просто жить, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Пименова, блогер.

ПУТЬ ПРИНЯТИЯ

Свой путь в социальных сетях девушка начала чуть больше года назад, но уже завоевала любовь и поддержку подписчиков. Как призналась Юлия, завести Tik Tok ее уговорила подруга, которая прислала ей видео с девушкой на коляске и спросила: «А ты чем хуже?»

- Сначала я снимала всякую ерунду просто для себя. До этого я была очень замкнутой и стеснительной, даже не фотографировалась в инвалидном кресле. Но спустя месяц, как я стала выкладывать видео, заметила, что залетают именно позитивные милые ролики, где я сижу в коляске. Люди в комментариях благодарили меня за то, что я не сдаюсь и радуюсь жизни, что мотивирую их, потому что они здоровые и ходячие, а парятся из-за ерунды. В Tik Tok также много людей с ограниченными возможностями здоровья, которые только в начале пути самопринятия. В них я узнаю прежнюю себя, которая всегда сидела в четырех стенах и никуда не выходила. Они пишут мне много благодарностей, просят совета и говорят, что воспрянули духом, видя мои ролики.

Несмотря на большое количество поклонников, хейтеры также встречаются. Некоторые люди пишут Юлии, что она симулянтка и пытается подняться за счет выдуманной болезни, мол, и ходить она может, и коляску списанную украла. Девушка с юмором относится к таким обвинениям и отвечает недоброжелателям веселыми роликами.

СЕМЬЯ - САМОЕ ГЛАВНОЕ

Стоит отметить, что с личной жизнью у Юлии все в порядке: она замужем уже 12 лет и счастлива в браке. Девушка познакомилась со своим избранником в больнице. Она проходила там реабилитацию, а молодой человек пришел навещать друга. Между ними сразу пробежала искра, и вот через полгода Юлия уже переехала из родного Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, чтобы жить вместе с любимым.

Ради мужа девушка переехала в Хабаровск Источник: Инстаграм/@juli_p8888 Фото: Социальные сети

- Он меня очень поддерживает, заботится и ограждает от многих проблем, которые могли бы быть в моем положении. Именно он снял мои первые ролики. Моя семья вообще самое главное в моей жизни. Муж, кот, мама и брат - всему, что у меня есть, я обязана им.

Как отмечает девушка, Tik Tok - это хобби. Однако именно оно позволило ей измениться в лучшую сторону. Заниматься чем-то еще ей мешает отсутствие доступной среды в городе. Она не может самостоятельно выйти из дома и доехать куда-нибудь. Свободное время она полностью посвящает семье и самосовершенствованию. Самое главное, что соцсети подарили девушке - это свободу творчества и возможность вдохновлять других людей. Ее история - это пример преодоления трудностей и бесконечного жизнелюбия, а также полное принятие себя и стремление двигаться вперед.

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