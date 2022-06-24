Это не розыгрыш: хабаровчанам предложили получить миллион рублей за 15 минут

Щедрый приз ждет любителей золота Фото: предоставлено Правительством Магаданской области

Получить миллион за мытье золота. Звучит подозрительно, но это не розыгрыш. Абсолютно любой житель Хабаровского края может попытать удачу и выиграть главный приз в самых необычных соревнованиях России.

Терпение и труд к миллиону приведут Фото: предоставлено Правительством Магаданской области

С таким предложением выступили организаторы ежегодных соревнований «Старательский фарт» на Колыме. Состязания пройдут в рамках VI Золотого фестиваля 17 июля. Откроет их Сергей Носов, губернатор Магаданской области. Мероприятие пройдет в зоне отдыха «Горняк» с видом на бухту Гертнера.

Здоровая конкуренция не мешает дружной работе Фото: предоставлено Правительством Магаданской области

- В «Старательском фарте» не будет профессионалов, все соревнующиеся выступят в категории любителей. Участникам потребуется промыть и просушить золото на время. Каждому выдадут лоток и скребок, свое оборудование приносить нельзя, - рассказали организаторы соревнований.

Все необходимое выдадут на площадке Фото: предоставлено Правительством Магаданской области

На промывку у каждого участника будет 15 минут. Победит тот, кто добудет больше всего золота. Победителю достанется миллион рублей. За второе место выплатят 700 тысяч рублей, а за третье - 300 тысяч. В соревновании могут принять участие только совершеннолетние, ранее не участвовавшие в «Старательском фарте».

Еще есть время потренироваться Фото: предоставлено Правительством Магаданской области

В состязании примут участие всего 60 человек со всей России и возможно даже из зарубежья. Поэтому, чтобы стать одним из счастливчиков, надо поторопиться. Заявку можно подать лично или онлайн до 20:00 (по Магадану) 6 июля. Все условия и перечень документов представлены по ссылке.

Профессионалы в соревнованиях не участвуют Фото: предоставлено Правительством Магаданской области

СПРАВКА «КП»

«Старательский фарт» проводится на Колыме с 2015 года. Из-за пандемии коронавируса два предыдущих года пришлось пропустить, однако в 2022 соревнования возобновили. Всего за эти годы в состязаниях приняли участие 333 участника. Общий призовой фонд за это время составил 9,8 миллиона рублей.

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