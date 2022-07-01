Что станет с лососем в Хабаровском крае? Рыбакам рассказали, можно ли ловить рыбу в Амуре

Популяция тихоокеанских лососей в регионе серьезно сократилась, поэтому был предпринят ряд мер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лососевая путина-2022 в Хабаровском крае пройдет с ограничениями. Все дело в динамике численности амурского стада красной рыбы. Популяция тихоокеанских лососей в регионе серьезно сократилась, и чтобы не лишиться этого природного богатства, наука и чиновники предприняли ряд мер.

ОГРАНИЧЕНИЯ

В Амуре и Амурском лимане в 2022 году введен запрет на вылов горбуши и летней кеты для всех видов рыболовства. Что касается добычи осенней кеты, то ее запретили ловить промышленным предприятиям в реке Амур выше устья реки Амгунь - села Тыр и в Амурском лимане. Также под запрет на период всей путины-2022 попали плавные сети.

- Последние годы идет снижение выловов лососей в бассейне реки Амур. В этих условиях для сохранения популяции амурского стада тихоокеанских лососей потребовалось введение ограничений на добычу красной рыбы в реке Амур и Амурском лимане, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Никита Король, председатель комитета рыбного хозяйства правительства региона. - Кроме того, ограничения коснутся видов и количества разрешаемых орудий добычи (вылова) водных биоресурсов.

Рыбаки-любители и коренные малочисленные народы Севера и Дальнего Востока смогут добывать осеннюю кету как и ранее - в разрешенных местах на всем протяжении реки Амур и в Амурском лимане по установленным лимитам.

СПРАВОЧНО

В 2021 году в Хабаровском крае было добыто 5,7 тысячи тонн лососевых. Первоначальный прогноз говорил о том, что путина-2021 будет более продуктивна - планировалось поймать 13 тысяч тонн красной рыбы.

На 2022 год отраслевая наука установила объем вылова лососевых в семь тысяч тонн. Это самый низкий прогноз за 13 лет.

ПЕРЕРАБОТКА

В крупных населенных пунктах края расположены предприятия круглогодичного цикла, которые перерабатывают мороженую рыбу, производя продукцию высокой степени переработки: соленую, копченую, кулинарную, сушено-вяленую, пресервно-консервную продукцию.

В крае выпускается порядка 300 различных наименований продукции. Это и соленая, и копченая рыба, пресервы, фарш и другие изделия. Почти 90 процентов продукции поставляется на внутренний рынок Хабаровского края.

Перерабатывающие предприятия отрасли ежегодно обновляют ассортимент рыбной продукции с учетом тенденций покупательского спроса и потребностей рынка, а также рентабельности продукции.

ЭКСПОРТ

Рыбу местные жители любят и ценят. Это подтверждают цифры экспорта: около двух процентов добытых в крае лососевых уходят за пределы региона. Остальные 98 процентов раскупают на внутреннем рынке.

- На экспорт в основном идут минтай, палтус, крабы, креветки. Значительная часть продукции из рыбы и морепродуктов традиционно экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, незначительная часть отгружается в Европу, - добавил Никита Король.

Ограничений на экспорт рыбной продукции и морепродуктов, в том числе на поставку в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, нет. Возобновились поставки в КНР. Предприятия расширяют рынки сбыта.

В то же время значительного изменения рынков сбыта в 2022 году ожидать вряд ли стоит. Это связано с небольшим объемом экспорта.