Михаил Дегтярев: «Хабаровский край по праву считается ведущим образовательным субъектом Дальнего Востока»

Для личной осведомленности об актуальном состоянии всех уголков региона губернатор регулярно отправляется с выездными заседаниями в муниципальные районы края Фото: Правительство Хабаровского края

Смелый подход к изменению существовавших раньше порядков, благодаря чему удается приблизить краевую власть к людям, является одной из отличительных черт губернаторов так называемой «новой волны», к которым можно отнести главу Хабаровского края Михаила Дегтярева. О более тесном взаимодействии с населением свидетельствуют прямые эфиры в социальных сетях, открытые линии, встречи с общественниками. Оказалось, что больше, чем исполнение фантастических обещаний, людям нужна готовность властей слушать и открыто разговаривать.

Для личной осведомленности об актуальном состоянии всех уголков региона губернатор регулярно отправляется с выездными заседаниями в муниципальные районы края. Так, накануне Михаил Дегтярев с делегацией правительства посетил Нанайский район.

Рабочий визит начался с церемонии установки поклонного креста священнику Филиппу Распопову в храме святой Троицы.

Завершилась рабочая поездка делегации правительства Хабаровского края в Нанайский район Фото: Правительство Хабаровского края

- Установка поклонного креста священномученику Филиппу Распопову, пострадавшему за веру в годы Гражданской войны, - это восстановление исторической справедливости и сохранение памяти нашего народа. Это - часть истории, которую мы должны хранить и передавать детям, - заявил Михаил Дегтярев.

В ходе церемонии губернатор вручил местным прихожанам икону, доставленную в край из Дебальцево.

В следующем пункте поездки глава региона проинспектировал результаты завершившегося капитального ремонта здания детской консультации Троицкой центральной районной больницы. Учреждение ждало обновления более 50 лет. Теперь реконструированное помещение включает в себя кабинеты для прививок, педиатрических осмотров и оказания неотложной помощи.

- Наряду с отремонтированными кабинетами в здании появились игровая и комната для кормления для самых маленьких пациентов. Кроме того, детская консультация оборудована отдельными входами и крытыми колясочными. Все это служит главной цели - сохранить здоровье подрастающего поколения и повысить качество жизни в поселке и районе, - отметил губернатор.

На строительство детской консультации, которая сегодня способна принять всех юных жителей Нанайского района, потребовалось 12,5 миллиона рублей.

Здоровье молодых людей необходимо не только сохранять, но и всячески укреплять. Для этого район обзаводится новыми возможностями для занятий спортом. С октября прошлого года в рамках проекта «Спорт - норма жизни» в районе действует тренировочный комплекс, включающий несколько теннисных кортов. Площадка почти никогда не пустует - более 30 учащихся спортивной школы олимпийского резерва занимаются большим теннисом под руководством профессионального тренера-преподавателя Виктора Будкина.

Завершилась рабочая поездка делегации правительства Хабаровского края в Нанайский район Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона заметил, что атмосферу на кортах можно сделать более живой и насыщенной, после чего поручил министру спорта края Дмитрию Чикунову закупить дополнительное количество посадочных мест:

- Лавочек для зрителей и родителей здесь явно не хватает. Важно этот вопрос решить как можно скорее, ведь на таких отличных кортах турниры и тренировки должны проходить в комфортных условиях не только для юных спортсменов.

Михаил Дегтярев приехал не с пустыми руками, подарив детям дополнительные ракетки, мячи, сетки. А любовь к спорту губернатор продемонстрировал на корте, сделав несколько подач.

Завершился выезд, по традиции, расширенным заседанием правительства, где в центре обсуждения находятся вопросы регионального и федерального значения.

Первым на повестке был вопрос реализации экологически ориентированного проекта «Зеленое будущее края». Инициатива, главным образом, нацелена на решение вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды, охраной атмосферного воздуха, сохранением и приумножением речных и лесных ресурсов.

- Забота об экологии - один из приоритетов работы властей региона. Поэтому «Зеленое будущее края» вошло в стратегию развития региона, в наши флагманские направления развития до 2026 года и на перспективу до 2030-го. Важно уделить больше внимания использованию эффективных технологий, снижающих негативное воздействие на природу. Об этом говорил и наш президент Владимир Владимирович Путин на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, - рассказал Михаил Дегтярев.

Завершилась рабочая поездка делегации правительства Хабаровского края в Нанайский район Фото: Правительство Хабаровского края

Транспортировка угля, вероятно, является причиной высокого содержания взвесей в некоторых районах Хабаровского края. В целях профилактики в регионе действуют три стационарных автоматических поста наблюдения, а в следующем году в Ванино появится четвертый. Всего же к 2030 году в планах появление таких пунктов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске и Чегдомыне.

Как заметил губернатор, положительный результат в борьбе по снижению количества выбросов может быть достигнут только за счет индивидуальной работы с каждым предприятием.

Большое внимание, по мнению главы региона, стоит уделить лесовосстановлению. При этом добиваться прежнего количества массивов нужно не только с помощью наращивания объемов посадки, но и делать акцент на разнообразии пород. Свой огромный вклад в восстановление хабаровских лесов могли бы внести волонтеры, благодаря акциям которых регулярно осуществляется очистка берегов местных рек и озер.

Заседание продолжилось обсуждением амбициозного проекта в сфере образования, а именно – строительства межвузовского кампуса. Проект подразумевает создание комплекса, который бы объединил пять университетов и пять научно-исследовательских институтов.

- Объект станет настоящим прорывом. Наш регион по праву считается ведущим образовательным субъектом Дальнего Востока. У края наработаны сильные компетенции в среднем профессиональном образовании. Сегодня пришло время для высшего образования, - заявил губернатор Хабаровского края

Инициатива получила одобрение со стороны президента России Владимира Путина. На сегодняшний день продолжается поиск инвесторов, а к февралю 2023 года будет готова вся необходимая проектно-сметная документация. Как сообщил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, к 2030 году общее количество студентов межвузовского кампуса достигнет более 32 тысяч.